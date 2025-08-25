科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾上周（2025.08.18-2025.08.24）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

快是一个相对主观的概念。但在印尼电商领域，它也可以表现得很直观。

据印尼央行的数据显示，到2025年7月，电商交易额已经达到44.4万亿卢比（约合194亿人民币），同比增加6.41%，比上个月也多了2.32%。如果看交易次数，当月完成了约4.67亿笔，比去年同期多了将近17%——或者换句话说，印尼消费者花出去的钱在增加，并且下单的次数也在变多。平均下来，每笔电商交易的金额大约是95000卢比，差不多40块钱出头。

这种变化背后，是消费方式的迁移。过去很多支出发生在实体商店，现在越来越多转到线上。仅在2025年第二季度，线上零售和电商平台的交易额就比去年同期多了7.55%。支付习惯也在随之改变：电子钱包的使用量一年之内增加了近七成，信用卡交易也多了7.6%，而借记卡的使用却少了一点。

如果把时间拉长，这个“快”会更明显。2018年，印尼全年的电商交易量还只有2.8亿笔；到了2024年，这个数字已经涨到32.3亿笔，六年间翻了十倍以上。电商已经从一种新选择，变成了日常消费的重要渠道。

具体到品类，化妆品和个人护理的线上消费在过去一年增加了近17%，达到67.6万亿卢比；家庭和办公用品的增长幅度更大，超过29%，规模达到72.8万亿卢比。从这一点出发，不难发现，印尼消费者不只是在线上买些小东西，而是越来越多把高频和高价值的消费也搬到了线上。

展望未来，印尼的电商产业扩张仍将延续，但速度也必然会更多取决于物流基础设施、支付体系的稳定性，以及消费者习惯的进一步转变。当然，在这其中，可以肯定的是，线上消费已经深深融入印尼日常生活，并将在后续继续重塑本地的零售格局。

好了话不多说，让我们进入本次正题。

产业&动态

印尼游客可以在日本扫本地二维码付款了：印尼QRIS在日本上线，标志着东南亚二维码支付互联互通从区域内部走向了更广阔的国际场景。这一尝试不仅是印尼标准在境外的落地，也是跨境支付可行性的现实测试。它能否真正改变消费者习惯、形成稳定的使用生态，还取决于商户接受度和用户黏性，但作为区域支付体系向外延伸的起点，其意义已经不止于一次支付方式的拓展。

新加坡老板想用AI，但员工不同意：几乎所有业者都在尝试AI，但真正愿意交出完整控制权的不到一成。AI被视为转型突破口，尤其在客户服务和个性化体验上最被看好，却面临员工抵触、成本压力和数据隐私等阻力。它更像是一种辅助工具，而非替代人力的方案。零售商的现实处境决定了，AI能否真正落地，不在于技术本身，而在于企业能否平衡效率、人情味与组织内部的接受度。

越南创业生态，藏在这几个数字里：超过5500家初创公司到6家独角兽，从累计32亿美元融资到76起退出，再到河内与胡志明两大引擎的形成，资本、政策和创业者一起塑造了一个正在成熟的市场。它的意义不仅在于数量的增长，而在于越南逐渐摆脱“新兴”的单一标签，开始在东南亚创业版图中占据稳定位置。

Grab入股文远知行，计划在东南亚测试Robotaxi与自动驾驶巴士：据悉，自动驾驶公司文远知行（WeRide）宣布获得Grab的战略股权投资，双方将合作在东南亚测试并逐步商用L4级别的Robotaxi和自动驾驶巴士。根据协议，文远知行的技术将接入Grab的车队管理和调度体系，涵盖远程监控、维护和安全测试等环节；Grab则希望在司机短缺的背景下评估自动驾驶补充运力的可行性。双方还计划为有意转型的Grab司机伙伴和本地社区提供培训机会，这一合作延续了今年3月双方签署的探索自动驾驶在东南亚可行性的谅解备忘录。

印尼QRIS支付系统年底将在中国上线：印尼央行宣布计划在2025年底前正式在中国上线QRIS支付系统，目前已与印尼支付系统协会、中国银联国际及相关机构完成沙盒测试进入最后阶段。继泰国、马来西亚、新加坡和日本之后，中国将成为又一支持QRIS的市场。数据显示，QRIS在泰国已累计近100万笔交易，在马来西亚超过430万笔，新加坡也有23万多笔。今年第二季度，QRIS整体交易额同比增长148.5%，主要受用户和商户增长推动。

印尼消费加速线上化，电商交易持续增长：印尼电商交易在2025年持续扩张。据印尼央行数据显示，截至7月，电商交易额达44.4万亿卢比（约27亿美元），同比增长6.41%，交易笔数达4.67亿笔，同比增长16.9%。单笔交易均值约95000卢比（约5.8美元）。官方指出，线下消费正加速向线上转移，2025年第二季度线上零售交易额增长7.55%。支付方式也在变化，电子钱包使用量年增近68%，而借记卡交易则小幅下滑。从2018年的2.8亿笔到2024年的32.3亿笔，电商已成为印尼消费的重要组成部分，其中化妆品、个人护理和家庭用品是增长最快的品类。

初创公司&投融资

印尼清洁饮水初创公司Waterhub获得种子轮融资：据悉，这笔资金由Archipelago VC领投、The Radical Fund参投，将用于扩大过滤设备产能、扩充团队并强化研发。该公司通过大型过滤系统和社区饮水机将市政水、雨水、地下水甚至海水转化为可饮用水，旨在为1.92亿缺乏可靠饮水渠道的印尼民众提供可负担的替代方案，同时减少塑料瓶依赖及碳排放。自2024年成立以来，Waterhub已部署36台设备，预计2029年前累计装机2000台，目标是在满足快速增长的区域用水需求的同时推动环境与公共健康改善。

观点&观察

淡马锡或将迎来重组，一分为三的新架构如何续写长期主义？：淡马锡酝酿的“三大单元”重组，表面上是组织架构的调整，本质上却是回应长期回报压力的一次自我修正。把本土控股、海外直接投资和基金管理拆分出来，既对应了其投资组合的实际分布，也试图让庞大的体系更聚焦、更高效。在“长期主义”未变的前提下，这场可能随新董事长上任而落地的重组，更像是一种理念更新：如何在坚守长期的同时，提升这台巨型投资机器的运转效率。