科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾上周（2025.08.25-2025.08.31）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

本期导读的关键词是金融科技。

据一份近期发布的数据预测，到今年底，东南亚金融科技市场规模有望突破1.1万亿美元，较上年增长近21%——其中，支付和转账依然是最主要的环节，占据近一半份额。与此同时，信贷业务虽然基数不大，但也预计会在一年内增长四成。这些意味着，用户需求正在从基础的支付处理，逐渐延伸到借贷、投资等更复杂的金融服务。

创投领域则是另一番景象。据Tracxn的数据报告，今年上半年，东南亚金融科技公司共获得7.76亿美元融资，比去年下半年有所回升，但仍低于去年同期。不同阶段的表现差异明显：种子轮和早期项目持续下滑，而后期融资则大幅反弹，达到5.58亿美元，占据大多数份额。

于此，或许不难发现，在东南亚金融科技领域，这里的市场正在继续扩大，但关于参与者的叙事方向去也正在改变。或者换句话说就是，现阶段，新的创业公司已不再是融资主力，而资源正加速流向成熟项目。

展望未来，同样不难预料，这里还会有更多新的选手出现。但在逐渐成形和成熟的新格局下，留给它们的，并不会有太多试错空间和试错时间。

好了话不多说，让我们进入本期正题。

数字

今年，东南亚金融科技市场将达1.1万亿美元：UnaFinancial预测，东南亚金融科技市场规模将在今年达到1.1万亿美元，高于去年的9070亿美元。

动向

马来西亚有了首款本土边缘AI芯片：SkyeChip发布的MARS1000并非要在性能上与国际高端AI芯片竞争，而是作为马来西亚首款自主设计的边缘AI芯片，标志着产业积累的阶段性成果。它体现了本土团队在架构和全流程设计上的进展，也反映出马来西亚希望在既有封测和代工基础上，向设计与AI算力等高附加值环节拓展。在全球对AI芯片需求增长的背景下，这一产品的推出更重要的意义在于释放出产业转型的信号。

VinFast电动公交今年将进入欧洲市场：据悉，VinFast将于今年在比利时Busworld Europe展示其电动公交车型EB 8和EB 12，这是该公司首次把电动公交带入欧洲市场。两款车型均符合欧盟标准，续航可达400公里。此前，VinFast电动公交已在越南投入运营，此次亮相被视为其公共交通业务向欧洲延伸的一步。

比亚迪将在马来西亚建首座电动车组装厂，26年投产：据悉，比亚迪近日宣布将在马来西亚霹雳州丹绒马林建设首座电动车组装厂，预计2026年投产，工厂占地约60万平方米，将采用CKD模式运营，被视为其在东南亚深化布局、推动本地化生产的重要一步。同时，比亚迪与合作伙伴Sime Motors发布了升级版比亚迪海豹车型，并在全国范围内扩展至36家门店。

初创公司

PPT、图片、PDF都能翻译，Bluente获得150万美元融资：Bluente是一家总部位于新加坡的企业级文档翻译平台，核心优势在于在保留原始排版和格式的前提下实现多语言精准翻译，目前支持超过100种语言，兼容PDF、Word、PPT、Excel及常见图片文件。其翻译系统结合神经网络与行业术语数据库，并配备内部质检机制，文档准确率可达80%至95%，大多数文件可在数分钟内完成，大型合同通常需要15至20分钟。

ZUZU Hospitality完成590万美元融资，聚焦独立酒店营收管理：ZUZU Hospitality是一家总部位于新加坡的酒店营收管理与分销平台，近期完成590万美元B轮延伸融资。公司长期聚焦独立酒店市场，依托来自东南亚和印度超过3000家酒店的专有数据，开发出AI驱动的RevMate平台，用于定价和分销优化。在高度分散且以独立酒店为主的区域市场，ZUZU希望通过技术手段帮助中小型酒店改善营收管理效率，缩小与大型连锁酒店在资源和工具上的差距。

金融科技公司Atlas完成1810万美元B轮融资：据悉，总部位于新加坡的金融科技公司Atlas Consolidated近日宣布完成了1810万美元B轮融资，由Tin Men Capital领投，Getz和Woodside Holdings等现有投资方跟投。公司核心产品HugoHub是一套从核心系统到用户端的银行即服务（BaaS）平台，强调以模块化方式逐步部署，避免传统“推倒重来”的系统改造。其目标是在降低技术和运营成本的同时，提高银行的数字化效率，并让金融服务更容易覆盖欠缺服务的人群。在全球银行业仍依赖旧有架构的背景下，Atlas希望借助HugoHub帮助金融机构以更低成本、更快速度推进数字化转型。

观察

首选ChatGPT、付费率超半数、年轻人是主力···越南网民如何用AI工具？：调查显示，AI在越南已进入大规模普及阶段，年轻群体和学生是使用的核心力量，工作与教育成为最主要的应用场景。ChatGPT等国际平台保持领先，本土产品也展现出竞争潜力。用户在功能之外，更关注价格、易用性与本地语言适配度。整体来看，AI正在从工具尝试走向日常依赖，而最终能够留下来的产品，将取决于能否在长期竞争中兼顾实用性与本地化体验。

淡马锡确认重组，三大板块迎接全球新格局：淡马锡宣布自2026年4月起启用全新投资架构，将业务划分为全球直接投资、本土控股和基金合作三大板块，并由三家全资子公司分别管理。这一调整并非投资方向的转变，而是对既有“40-40-20”组合格局的制度化映射，延续其“T2030”战略蓝图。通过更清晰的板块划分与人事任命，公司希望在复杂的全球环境中提升执行效率、强化管理边界，并在长期回报压力下保持投资组合的韧性。