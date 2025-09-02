尽管挪威和西班牙市场逆势增长，但受电动汽车竞争对手的激烈冲击以及消费者对首席执行官埃隆·马斯克的抵制情绪影响，特斯拉今年在欧洲多个市场的销量暴跌趋势在 8 月仍在持续。

法国周一公布的数据显示，8 月特斯拉汽车注册量较 2024 年同期下降 47.3%，而整体汽车市场销量却增长了近 2.2%。在瑞典，电动汽车整体销量持平、汽车市场总销量增长 6% 的情况下，特斯拉注册量暴跌超 84%；丹麦市场的特斯拉注册量下降 42%；荷兰市场的特斯拉注册量在 8 月也下滑了 50%。

挪威和西班牙市场的特斯拉销量虽有上涨，但增速远不及比亚迪。

挪威是特斯拉深耕多年的市场，且该国几乎所有新售汽车均为电动汽车。8 月，特斯拉在挪威的注册量增长 21.3%，但竞争对手比亚迪的注册量却飙升了 218%。

西班牙对电动汽车提供最高 7000 欧元的补贴。8 月，特斯拉在西班牙的销量从去年同期的 549 辆增至 1435 辆，增幅达 161%；而比亚迪的销量则增长超 400%，增至 1827 辆。

从年初至今，比亚迪在西班牙的销量激增至 14181 辆，增幅 675%；特斯拉在当地的销量则增至 9303 辆，增幅仅为 11.6%。

供应链专业机构 SC Insights 联合创始人安迪·莱兰表示，8 月有一大批特斯拉车辆运抵西班牙，这可能导致特斯拉当月在西班牙的注册量数据失真，季度销量数据才能更清晰地反映其在当地的真实表现。

特斯拉在欧洲市场面临多重难题。首先是产品阵容问题：特斯拉目前的车型种类较少且款式陈旧，自 2020 年推出 Model Y 后，便再未发布过新的大众市场车型。与此同时，中国新兴竞争对手和传统汽车制造商都在推出大量新车型，抢占市场份额。

施密特汽车咨询公司欧洲汽车市场分析师马蒂亚斯·施密特指出：“特斯拉销量持续低迷，部分原因可归结为市场竞争环境愈发激烈。”他还补充道，今年上半年特斯拉在西欧市场的份额从 2024 年的 2.5% 降至 1.7%，但马斯克却在 7 月特斯拉第二季度投资者电话会议上坚称“特斯拉在欧洲市场的销量不存在任何问题”，这种说法“听起来脱离实际”。

今年早些时候，特斯拉欧洲区代表曾辩称，公司销量下滑主要是因为生产重心转向新款 Model Y（2023 年该车型曾是欧洲最畅销汽车）。6 月起，新款 Model Y 已在欧洲大部分地区开始交付，但 8 月该车型在丹麦的销量仍下降 46.5%，在瑞典更是暴跌 87%。

马斯克的政治立场进一步加剧了特斯拉的困境。去年，他为特朗普赢得美国总统大选提供了资金支持，同时还公开支持欧洲极右翼政党，这些行为引发了消费者的强烈抵制。

电动汽车咨询网站 Electrifying.com 首席执行官金妮·巴克利表示，该网站自今年年初起就一直在追踪消费者对特斯拉的态度，她指出：“很明显，马斯克对特斯拉品牌的影响正变得越来越两极分化。”

Electrifying.com 的调查显示，超半数受访者表示，马斯克的存在让他们不愿购买特斯拉汽车，这“表明特斯拉在市场上的主导地位已不再是必然”。

SC Insights 的莱兰还提到，二手车市场上特斯拉电动汽车的低价销售，也对其新车销量造成了冲击。

自 2023 年起，特斯拉大幅下调新车售价，这严重削弱了二手特斯拉的价值，如今二手特斯拉正被消费者争相购入。

英国二手车数据收集机构 Marketcheck 表示，7 月英国二手特斯拉销量创下纪录，激增 270%；二手 Model Y 的平均价格在 7 月跌至新低，较 2023 年 7 月下降了 41%。