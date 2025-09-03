杜比实验室日前宣布推出杜比视界第二代（Dolby Vision 2），首批支持该技术的厂商有海信、法国媒体与娱乐公司 CANAL+。

杜比视界第二代搭载了经过重新设计的图像引擎。该公司表示，随着全新工具陆续面向创作者群体推出，杜比视界格式的内容将在支持杜比视界第二代的显示设备上呈现出更加惊艳的视觉效果。

据介绍，内容智能（Content Intelligence）提供了全新的工具，能够更好地将制作端的创作意图精准还原到观众的客厅观看体验中。基于此，杜比视界第二代能够对你的电视进行自动的优化以呈现更佳的真实感，并根据你正在观看的内容和所在的环境呈现“更引人入胜的画面”。此外，借助 AI 能力，杜比视界第二代将智能适配你的设备和观看环境，对内容画面进行优调以呈现最佳效果。

内容智能包含：

精准的黑位（Precision Black）能够解决用户觉得画面 “太暗” 的烦恼，让画面在任何观看环境中都清晰呈现、细节分明，同时始终忠实于创作者的原始意图；

环境光感知（Light Sense）通过先进的环境光检测并结合来自内容源的全新参考光照数据对画质进行优调，以优化你的电视，带来理想的观看体验；

体育与游戏内容优化（Sports and Gaming Optimization）新增如白点调整和动态控制等一系列增强功能，专为满足现场体育赛事直播和游戏的特殊需求而设计。

杜比视界第二代还将杜比视界的能力扩展至 HDR 之外，包括诸如真实动态（Authentic Motion）等创新功能——这是全球首个以创作意图驱动的图像运动控制工具，它能以逐镜头处理的方式，使场景呈现更真实的电影感，同时避免不想要的画面抖动。

杜比视界第二代将通过电视厂商提供两个产品层级：

杜比视界第二代 Max（Dolby Vision 2 Max）在最高性能电视上带来最佳画面，新增多项高级功能，旨在充分发挥这些显示设备的全部潜力；

杜比视界第二代（Dolby Vision 2）为主流电视带来显著提升的画质，通过全新的杜比图像引擎和内容智能，实现核心的新一代功能。

海信将成为首家在产品线中引入杜比视界第二代的电视品牌。这些电视产品将搭载联发科技 Pentonic 800 芯片，该芯片采用 “MiraVision Pro” 画质引擎，是首款集成杜比视界第二代的芯片解决方案。产品具体上市时间与供货信息将在后续公布。此外，CANAL+ 是首家承诺增强其杜比视界格式内容矩阵的媒体与娱乐集团。