法国国家信息与自由委员会（CNIL）日前发布声明称，已对 Google 处以 3.25 亿欧元罚款，原因是该公司在未经 Google 账户用户同意的情况下，不当向 Gmail 用户展示广告并使用 Cookie。

调查显示，Google 爱尔兰有限公司（GOOGLE IRELAND LIMITED）与 Google 有限责任公司（GOOGLE LLC）在 Gmail 邮件服务的“促销”和“社交”标签页中，以邮件形式在普通邮件间插入广告进行展示。

此外，限制性委员会指出，在用户创建 Google 账号时，系统会诱导用户选择与个性化广告展示相关的 Cookie，而非与通用广告展示相关的 Cookie；同时，用户并未被明确告知，为广告目的存储 Cookie 是使用 Google 服务的前提条件。因此，在该场景下获取的用户同意不具备法律效力，这一行为违反了《法国数据保护法》（第 82 条）。

针对上述两项违规行为，限制性委员会发布公开裁决，内容如下：

对 Google 处以总计 3.25 亿欧元的罚款，其中对 Google 有限责任公司罚款 2 亿欧元，对 Google 爱尔兰有限公司罚款 1.25 亿欧元；

责令两家公司在六个月内采取整改措施：未经用户事先同意，不得在 Gmail 服务用户的邮箱中于邮件间插入广告展示；同时，在用户创建 Google 账号时，需确保获取用户对存储广告 Cookie 的有效同意。若未按期整改，两家公司每日需分别支付 10 万欧元的滞纳金。

此次罚款金额的计算仅考量了法国境内的用户数量，同时考虑到受影响人数规模极大 —— 仅 Cookie 相关违规行为就涉及超过 7400 万个账号，其中 5300 万用户曾在其邮箱的“促销”和“社交”标签页中，看到上述违规广告。