彭博社的马克·古尔曼（Mark Gurman）今天在 X 上发文曝料，称在北京时间明日凌晨 1 点举办的“前方超燃”（Awe Dropping）主题活动中，苹果将会推出 AirPods Pro 3，但后者不会显著提升其主动降噪（ANC）与音质。

古尔曼说 AirPods Pro 3 虽搭载新一代 H3 芯片，但主动降噪（ANC）与音质均未实现重大突破。与此前传闻“大幅提升降噪性能”不同，苹果此次将核心升级聚焦于健康监测功能，首次在 AirPods 系列引入心率追踪技术。

心率监测通过 LED 光学传感器实现，其原理是向耳道内血管发射光脉冲，通过血流变化计算心率数据。

该技术曾应用于 Powerbeats Pro 2，据称 AirPods Pro 3 将延续此方案，监测数据可自动同步至 Apple Health 与第三方健身应用。不过需要说明的是，由于耳内血氧饱和度测量精度限制，此功能暂不支持血氧检测。

外观方面，消息称 AirPods Pro 3 采用重新设计的耳机结构，通过调整曲面角度与材质分布提升佩戴贴合度，但具体设计变更细节尚未公开。

虽然 H3 芯片通常意味着音频性能提升，但古尔曼强调本次升级主要集中在传感器数据处理与能效优化。分析认为，苹果可能后续通过固件更新小幅提升降噪效果，但硬件层面并未采用新型发声单元或改进麦克风阵列，这种策略转变显示苹果正将 TWS 耳机从纯音频设备向健康可穿戴设备延伸。