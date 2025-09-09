SGInnovate在日前发布的《Singapore Early-Stage Emerging Tech Startups 2024》报告中指出，2024年期间，新加坡早期科技初创企业全年共完成56起交易，高于2023年的49起，但融资总额从4.02亿美元降至3.71亿美元，跌幅达到近8%。

在融资结构上，报告显示，过渡性融资轮（Seed+/Pre-A/A+）数量显著上升，从2023年的9起增加到2024年的14起，增幅达56%。报告认为，这与创始人面对市场信号不明朗时更倾向“过桥融资”有关——期望延长资金使用周期，等待后续机构轮机会。与此同时，企业注册数保持稳定，2024年新增27家，接近2023年的25家。

在资金趋紧的大环境下，资本流向更具选择性。先进制造在连续三年下滑后重新受到关注，全年共完成14起交易，其中传感器与电子细分领域占到一半。报告指出，这一反弹主要受到人工智能带来的算力与硬件需求增长推动。

可持续发展则延续了过去几年的上升势头。统计期内，该领域再度成为交易数量最多的领域，其中脱碳相关企业占据了约70%的融资额。报告称，这与相关基础设施类项目普遍需要更大前期投入有关。

与此相对，医疗与生物医药和农业食品的表现差异明显。医疗与生物医药在2024年新增企业数量比上一年增长44%。但与此同时，高资本开支和缺乏后期转化人才依然是限制因素，也间接说明了该领域公司注销率居高不下的原因。农业食品则更为低迷，新增企业锐减83%，融资活动多由现有股东支持，新进入者明显减少，市场整体呈现整合趋势。于此，冷热分化之下，不难发现资本在早期科技方向上的取舍愈发清晰。

今年的报告也首次将网络安全作为独立观察对象。2020年至2024年间，新加坡共新增68家网络安全初创企业，年均保持在13家左右。2024年，这一领域完成10起交易，总额4250万美元，其中一半集中在安全运营与治理、风险与合规方向。尽管本地种子轮和A轮融资规模（平均180万美元和1130万美元）仍低于全球平均水平（330万美元和1360万美元），但稳定的公司数量与逐步累积的融资活动，表明该生态正处于早期积累阶段。

展望未来，SGInnovate认为，资本环境的不确定性仍将持续，但技术突破的机会不会缺席。光子学与半导体被视为新加坡最具基础的领域，有望在未来几年带动新一轮创新。而随着算力需求不断增加，能源消耗问题也日益突出，氢能与核能等新方向可能逐步进入创业和投资视野。