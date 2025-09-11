在接受华尔街日报采访时，苹果首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）、工业设计副总裁莫莉·安德森（Molly Anderson）和人机界面设计副总裁艾伦·戴（Alan Dye）谈到了新款 iPhone Air 的设计理念。

iPhone Air 被定位为轻薄时尚的新选择，手机厚度仅 5.6 毫米，比 iPhone 17 Pro 薄 36%，刷新了该系列的轻薄纪录。

安德森表示，这是团队多年梦想的成果，目标是打造“令人震惊的薄”iPhone；库克形容，握在手上仿佛随时会被风“飘走”。

iPhone Air 的设计灵感源于时尚界的“轻薄潮流”，采用超轻钛合金框架和高反光抛光表面，让机身在视觉上更纤薄。

与 Pro 系列相比，Air 在续航和相机性能上有所取舍，主打风格与便携，瞄准注重外观的用户。苹果同时推出多款保护壳和斜挎带，将手机定位为可穿戴配饰，鼓励用户按个人风格使用。

发布会现场，滑板潮牌 Palace 联合创始人 Lev Tanju 称 Air“酷到让人想换机”，即便不需要更薄的手机，也被它的外观吸引。

时尚造型师 Gabriella Karefa-Johnson 也表示，随着包越来越小，轻薄手机更符合日常需求，苹果显然希望借此打动年轻、注重个性化的用户群体。

面对记者提及的折叠屏传闻，库克并未确认，仅表示苹果“非常擅长保密”，并将话题拉回到当天的新品。这让外界继续猜测，Air 或许是苹果为未来超薄折叠机铺路的试验品。业内认为，掌握超薄机身的制造工艺，将为折叠屏设计提供重要基础。

此外，iPhone Air 还配备了斜挎背带配件，库克称这是让用户进一步彰显个性的方式。苹果希望这种个性化配件能强化产品与用户之间的情感连接。