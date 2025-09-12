2025年，AI技术演进正呈指数级加速，当我们惊叹于AIGC的创造力时，你是否想过，我们日常接触的AI应用，或许只是整个庞大技术体系中的冰山一角？应用之下，是由算力、数据、模型和基础设施共同构筑的庞大基石。吴恩达教授在最近的公开发言中也指出，AI技术栈从底层的半导体，到云平台，再到基础模型，环环相扣，最大的机会存在于应用层。

要把握这一机遇，必须洞悉从应用创新到算力支撑的全产业链条。2025年服贸会“数字开物·奇点π对”主题沙龙活动将于9月13日上午9：20在北京首钢园-服贸会3号馆ICT舞台举行。

作为3号馆电信、计算机和信息服务专题展的重要组成部分，本次活动以“元生有AI 万物盛开”为主题，邀请到了覆盖AI与算力产业的代表性机构与企业，聚焦人工智能与算力基础设施的关键技术突破、产业协同与国际化发展，从政策解读到技术突破，从应用落地到生态构建，从国内创新到全球合作，本次活动旨在寻找当前中国AI及算力产业的优秀企业代表，共同为中国AI产业生态发展中面临的挑战与机遇提供产业解决方案。活动由中国国际服务贸易交易会、2025年服贸会ICT展指导，首都会展集团、数字开物主办，科智传媒承办。

全场景嘉宾阵容揭晓：

01【AI前瞻洞察】

中国信通院人工智能研究所平台与工程化部主任 曹峰出席本次活动并带来主旨演讲：《大模型技术和应用发展现状及趋势》，梳理大模型技术的发展脉络与未来趋势以及大模型如何落地应用。

02【AI应用层】

北京来画科技文化有限公司董事、合伙人白宇 分享《每个人的 AI 伙伴，无边界的沟通桥梁》，聚焦AI应用的具体场景，分享来画科技最新的定制化AI产品。

思必驰科技股份有限公司IOT事业部智慧办公产品线北区商务总监 苑鹏飞带来《AI浪潮下智能办公新形态》，分享当AI融入组织应用，将激发怎样的生产力变革。

03【算力与基础设施层】

广东浩云长盛网络股份有限公司首席增长官 赵亮带来主题演讲：《智算中心演变及其趋势分析》。

优刻得科技股份有限公司新兴产业事业部销售总监 石闯分享《混合云智算一体化协同，驱动 AIGC 高质量落地》。

曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司技术发展部总监黄元峰带来《超高密度AI大集群液冷关键技术分享》。

上海瑞技计算机科技有限公司（ByteBridge）数据中心工程总监 赵春晓分享《AI时代算力中心热管理革命》。

沨呵智慧科技（上海）有限公司AI基础架构部智算产品总监 丁阔分享《沨呵天邃精益智算平台，充分释放每一张GPU卡的价值》。

04【奇点π对圆桌】

圆桌环节，北京来画科技文化有限公司董事、合伙人白宇，广东浩云长盛网络股份有限公司首席增长官 赵亮，北京算力自由科技有限公司董事长 黄新平，上海瑞技计算机科技有限公司数据中心工程总监赵春晓 进行《中国企业出海背后，AI与算力都有哪些“科技狠活儿？》深度对话。

4大亮点话共同解构当前产业的最为关注的议题：

1. AI、算力与绿色能源的共生与博弈；

2. 聚焦AI出海，聊聊应用层的全球服务，基础设施的全球赋能；

3. 大模型背后被忽视的中国算力:都有哪些”科技狠活儿”?

4. 展望未来，哪些业务场景可能会发生变化，会带来怎样新的挑战与机遇？中国首家千亿级原生AI巨头将在几年内诞生？

此外，为了促进更深入的交流，本次圆桌讨论也特别设置了现场互动环节，为与会观众与行业决策者提供直接对话的机会，现场观众在嘉宾对话进行期间，可随时提交所关心的问题，对话结束后，主持人将筛选出其中最具代表性的问题，并邀请台上的嘉宾进行现场解答。

奇点正在临近，未来已在发生。这是一场不容错过的思想“π对”。2025年9月13日上午9点，北京首钢园，我们诚邀AI及算力产业的同仁莅临2025年服贸会3号馆ICT舞台，共同参与这场“奇点π对”，探索中国AI与算力产业的全球化新征程。