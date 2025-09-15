长期以来外界普遍认为 Apple Glass（苹果智能眼镜）将是苹果在头戴式计算领域迈出的下一大步，尽管苹果的愿景是推出具备增强现实（AR）功能的智能眼镜，但首款上市的产品功能将大幅简化，且距离发布已为期不远。

彭博社马克·古尔曼（Mark Gurman）日前对苹果智能眼镜的研发情况进行了分析。他认为，苹果将在未来 12 至 16 个月内进军该市场。

他进一步指出，苹果推出的首款智能眼镜将是无显示屏版本，其定位是与 Meta 的 Ray-Bans（雷朋）智能眼镜展开竞争。这意味着该款产品将配备摄像头、具备播放与录音功能的音频系统，并需连接 iPhone 以实现数据处理。

而能通过镜片显示内容的完整智能眼镜体验，预计还需数年时间才能成为现实。这其中的关键瓶颈在于设备的微型化与减重技术，苹果的目标是让产品尽可能接近普通轻量眼镜的形态，而非像 Apple Vision Pro 那样笨重。

关于 2026 年或 2027 年苹果发布智能眼镜的说法，此前已有郭明錤（Ming-Chi Kuo）等分析师提出，但古尔曼无疑是这一时间线最坚定的支持者之一。他曾多次报道，苹果智能眼镜可能于 2026 年发布，也不排除推迟至 2027 年的可能性。

古尔曼还特别强调，苹果在智能眼镜领域拥有一项天然优势：凭借其品牌影响力，现有 iPhone 用户将很可能主动选择苹果智能眼镜。

此外，苹果具备将硬件深度融入自身生态系统的能力。Meta 等竞争对手在让其智能眼镜与 iPhone 兼容时面临诸多困难，而苹果则可像对待其他产品一样，实现智能眼镜与 iPhone 的深度整合。

这种整合能力及完整的生态系统，被认为可能成为苹果未来智能眼镜产品的核心竞争力。

据悉，苹果目前还在研发一款内置摄像头的 AirPods。有观点认为，这款产品搭载的红外感应摄像头可用于检测用户所处环境，并将视频数据传输至 iPhone 和 Apple Intelligence，以支持计算机视觉相关功能。鉴于 AirPods 本身已具备音频功能，为其添加摄像头后，这款个人音频设备将有望拥有当前主流智能眼镜的核心功能。

这一概念还可进一步延伸：让配备摄像头的 AirPods 与智能眼镜协同工作。通过多摄像头视角与多角度拍摄，Apple Intelligence 将能获取更丰富的数据；同时，结合 AirPods 现有的高品质音频驱动单元与麦克风，整套系统的音视频体验或能得到进一步提升。