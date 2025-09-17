保时捷宣布 718 系列将全面电动化距今已三年有余，尽管电动车普及速度不如公司最初预期，但取消 Boxster 和 Cayman 燃油版的计划没有改变。下个月，最后一批燃油 718 将正式停产。

此前，保时捷已经承诺新一代电动替代车型将在本世纪 20 年代中期登场。据 motor1 报道，718 和 911 产品线副总裁 Frank Moser 再次强调：新一代车型将彻底电动化。

Moser 自 1996 年起在保时捷任职，他在接受采访时为新车造势：“这款车非常卓越，值得期待。因为它车身轻、动力强，这正是双门跑车的理想组合。”

Moser 表示保时捷对电动化 718 充满信心，并称“这不是错误的决定”。他拒绝回应 718 可能同时支持燃油动力的传闻。他也强调新车会保持轻量化。根据参考，基于 Cayman 的 Mission R 概念车搭载 82 kWh 电池组，重量也仅约 1500 kg。

报道指出，Macan 换代之所以能继续推出燃油版，正是因为有现成的 PPC 架构可用。相比之下，纯电 718 需要全新平台、布置受限、开发成本高，对于定位小众的 718 来说，再为燃油版投入一条完整开发线“或许并不值得”。