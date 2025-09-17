动点出海获悉，总部位于新加坡的深科技初创公司Atomionics已宣布完成1270万美元的Pre-Series A融资，用于推动量子重力传感器在矿产勘探中的应用，并在澳大利亚和北美扩大业务布局。

融资由澳大利亚Paspalis领投，参与方包括必和必拓（BHP）旗下的BHP Ventures、In-Q-Tel、Wavemaker、VU Venture Partners、SG Growth Capital和投资人Alex Turnbull等。

Atomionics将在澳大利亚全国范围内扩展业务，并在北领地设立办公室。公司已在当地开展早期试点，利用其量子重力传感器Gravio进行高分辨率地质测绘。北领地矿产资源潜力巨大，但过去开发有限，公司希望借此切入这一市场。

在北美，Atomionics计划设立办公室，探索矿产勘探以及部分国防相关应用。In-Q-Tel的参与为其进入美国市场提供了条件。

首席执行官兼联合创始人Sahil Tapiawala表示，公司将利用融资加快传感器的部署，重点关注铜、锂等关键矿产的探测。他强调，更精细的地下数据不仅有助于勘探效率，也能为人工智能模型提供更高质量的输入。

Atomionics成立于新加坡，专注量子传感技术。其核心产品Gravio大小相当于一个篮球，可在不破坏地表、也不依赖电磁辐射的情况下对地下结构进行探测。与传统方法相比，该技术能够更快生成细致的重力数据，并结合AI进行解释。

多家投资方认为，这项技术有助于提升资源勘探的效率与范围。BHP Ventures表示，高分辨率传感器能够加快大面积地质调查；Paspalis强调其有望推动澳大利亚北领地的矿产开发；In-Q-Tel则指出该技术在资源和安全领域都有潜在应用。

最后，Atomionics也表示，此轮融资将用于加快国际化步伐，并进一步推动量子传感器在矿产资源勘探中的落地。