动点出海获悉，新加坡在线汽车交易平台Carro宣布已完成6000万美元融资。

据了解，这笔融资由日本主权财富基金Cool Japan Fund领投，多家新投资方参与。根据声明，新资金将用于扩大日本汽车在亚太市场的需求，尤其是在二手车和新能源车型领域。

Carro成立于2015年，总部位于新加坡，自称为东南亚最大的二手车交易平台，业务涵盖二手车相关的零售、保险、售后和融资借贷等方面。在2021年，Carro通过软银领投的3.6亿美元规模C轮融资获得了超10亿美元估值，并以此加入了独角兽阵营。

据官网介绍，目前，Carro的业务范围已覆盖新加坡、马来西亚、印尼、泰国、日本、中国台湾、中国香港等7个市场和地区，在亚太区域拥有超4500名员工。Carro的官网中并未列出平台的具体经营数据。但据该公司在去年的访谈中透露，车辆在Carro的平均停留时间为26天左右，快于对手Carsome的45天。

值得一提的是，上月早些时候，有媒体援引知情人士消息透露，Carro正在筹备赴美IPO，最快可能在2026年启动，募资额最高可达5亿美元，目标估值超过30亿美元。如果顺利达成，这将成为继冬海集团之后，东南亚科技公司在美第三大IPO。

作为背景，此次融资也正值东南亚二手车市场持续扩张之际。

有预测指出，该市场规模今年将超过696亿美元，并在2030年达到961亿美元，年均增速约6.65%。与此同时，日本国内二手车市场也在不断发展。根据IMARC Group的数据，该市场在2024年的规模约为666.7亿美元，预计到2033年将增至1231.6亿美元，年均增长率超过6%。而随着双方市场进一步扩大——如印尼、泰国等国推出的新能源车补贴政策，正在为电动汽车创造新的消费空间和市场接受度，不难发现（也正如前文提及的资金用途），Carro显然正承载着更加深厚的期待。

封面来源：Carro