尽管新款特斯拉 Roadster 的公开量产与交付日期仍未确定，埃隆·马斯克却不断提及该车，近日他又透露了该车的一些信息。

特斯拉此前已多次透露新款 Roadster 的核心性能，无论是 0-60 英里 / 小时（约 0-96.6 公里 / 小时）仅需 1.1 秒的极速加速，还是借助冷气推进器实现悬浮的潜在功能，都让消费者充满期待。

尽管 Roadster 的设计似乎已最终确定，但后续仍有大量工作待完成。今年早些时候，特斯拉向马斯克展示该车型的部分性能时，马斯克表示其实际能力还能更进一步。这一表态暗示 Roadster 的量产日期将再度延后，令那些已等待数年的消费者深感失望。

如今，马斯克仍在不断释放关于这款车的信息，他最近说 Roadster 是“一款超越汽车范畴的特殊产品”。

马斯克此番言论，是对特斯拉中国发布的一段视频的回应。该视频展示了一位粉丝为 Roadster 创作的全新宣传内容。

Roadster 最初计划于 2020 年发售，但如今已进入 2025 年，这款车仍无任何进入量产阶段的迹象。不过，特斯拉在今年早些时候曾表示，将为 Roadster 举办一场演示活动，届时公司会全面展示其各项性能。

特斯拉高管拉尔斯·莫拉维（Lars Moravy）在今年早些时候曾表示：“Roadster 的研发工作无疑正在推进中。我们上周日晚间确实讨论过这款车的相关事宜，目前正为一场超酷的演示活动做准备，这场活动一定会让人惊叹不已。上周，我们向埃隆展示了团队近期研发的部分技术演示内容，他对此表现出了浓厚兴趣。”

Roadster 的量产一再推迟，据称原因在于该车型的“设计目标被大幅提升”。毫无疑问，设计目标的升级确实增强了车辆的性能，但与此同时，消费者最关心的仍是这款车究竟能否最终问世。