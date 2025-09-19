据日经亚洲报道，苹果正与中国台湾地区供应商洽谈，计划在当地建立传闻中折叠屏 iPhone 的测试生产中心。

报道称，苹果有意搭建一条小型试点生产线，用于“验证设备性能、微调参数及制造流程”，为其折叠屏 iPhone 的生产做准备。这款机型预计将于明年（2026 年）推出。

报道指出，苹果的长期计划是在印度复制这一试点生产线，进而在印度大规模生产这款新旗舰智能手机，确保产品顺利推出。不过，初步方案似乎并非毫无阻碍。报道中提到：

两位消息人士透露，苹果的供应商已看中中国台湾地区北部某城市的一块土地，计划用于建设上述试点生产线，但他们同时表示，该计划尚未最终确定，仍有可能发生变动。此外，他们还指出中国台湾地区目前面临一些挑战，例如，即便只是建设一条试点生产线，也需要约 1000 名操作人员，而当地在 iPhone 生产所需的土地和劳动力资源方面均存在局限。

苹果已向多家供应商表示，预计折叠屏机型的推出将带动整体 iPhone 需求增长，其中包括非折叠屏机型。日经亚洲消息人士称，苹果目标在 2026 年推出的下一系列 iPhone 中生产约 9500 万台，较 2025 年的手机总出货量增长 10%，而苹果认为，推出这款备受期待的折叠屏机型将有助于实现这一目标。

目前已有多名消息人士证实，苹果计划在 2026 年推出其首款折叠屏 iPhone，该设备将归入 iPhone 18 系列。例如，行业分析师郭明錤表示，苹果计划于明年推出折叠屏 iPhone，随后将在 2028 年推出折叠屏 iPad。

郭明錤还详细披露了这款折叠屏 iPhone 的相关信息：该机型将采用书本式折叠设计，配备约 7.8 英寸的内屏和 5.5 英寸的外屏，定价介于 2000 至 2500 美元之间。为节省折叠设计下的内部空间，苹果预计将舍弃 Face ID 面部识别功能，转而采用集成在侧边按键中的 Touch ID 指纹识别技术。此前，苹果已在 iPad Air 和 iPad mini 机型上采用过侧边按键集成 Touch ID 的设计。

在摄像头配置方面，郭明錤表示，这款折叠屏 iPhone 预计将搭载双后置摄像头，同时配备一枚前置摄像头，可在手机折叠和展开两种状态下使用。

彭博社的马克·古尔曼也表示，预计该设备将于明年秋季推出。