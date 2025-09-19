据 Carscoops 报道，兰博基尼正研发新一代技术，有望重塑汽车与驾驶者的互动方式。其核心是引入 AI，根据驾驶者的风格甚至情绪实时调整车辆表现。

兰博基尼首席技术官 Rouven Mohr 表示，公司已将机器学习用于扭矩管理，能根据路面状况和驾驶风格分配扭矩。如果系统识别到驾驶技术娴熟，电子安全系统的介入就会相应减少，让车辆更贴近纯粹驾驶感受。

Mohr 还举例说明，这套算法会随时间自我优化：“如果它发现驾驶者在每个弯道转向角过大，就会制造更多转向不足。若车辆配备线控转向系统，算法会学习，下一次就不给那么大转向角，以避免问题。”

他指出，未来系统还可结合驾驶员监控功能，根据驾驶者的状态定制驾驶体验。“汽车会足够智能，可以检测出你是不是想要玩得开心，如果车辆稍微侧向行驶，理论上算法可以说‘OK，这家伙想要更多的侧向角度’，并用不同方式控制车辆的旋转。”

这些功能依托于兰博基尼限量版 Fenomeno 搭载的新 6D 传感器。据悉，这种装置能同时记录三轴运动以及俯仰、横滚和偏航，就像高性能摩托车上的六轴 IMU，让工程师能更精准地实时调校车辆动态，缩小机械抓地力与电子控制之间的差距。

Mohr 总结说：“一旦掌握车身运动的精确信息，就能更精准地控制车辆，也为未来打开了大门。”