SpaceX 首席执行官在埃隆·马斯克表示，若未来数十年内发射能力大幅提升，25 至 30 年内或可在火星建立自给自足的人类定居点。

他在“全投入峰会”（All-In Summit）上指出，建立自给自足的火星殖民地，关键在于每次发射窗口期“送往火星的吨位数”实现指数级增长。他同时强调，“星舰”（Starship）是该公司推进星际探索计划的核心载体。

火星定居目标

马斯克提到，真正的自给自足要求火星具备“文明所需的全部要素”，涵盖从食品生产到微芯片制造的各个领域。据 Space.com 报道，“星舰” 3.0 版本（Starship Version 3）预计将支持首次无人火星测试飞行；而未来迭代版本的高度或可达 466 英尺（约 142 米），并能运送对建立定居点至关重要的更大规模有效载荷。马斯克最终表示，若推进顺利，火星城市建设的激进时间表最短可压缩至 30 年。

“我认为 30 年内能够实现这一目标，但前提是每一个火星转移窗口期——也就是每两年一次——送往火星的吨位数都能实现指数级增长。每两年，行星会运行至特定对齐位置，此时便具备向火星转移的条件。”

“我估算大约需要 15 个火星转移窗口期，也可能少至 10 个，总体在 10 到 15 个窗口期之间。如果每次窗口期送往火星的吨位数都能实现指数级增长，那么在火星实现自给自足大约需要 25 年时间。”马斯克如此说道。

“星舰”的核心作用

“星舰”已完成 10 次全箭堆叠构型飞行，最近一次飞行于 8 月进行，期间首次实现了在轨有效载荷部署。下一次飞行将标志着“星舰”2.0 版本（Starship Version 2）项目的收尾，随后将过渡至 3.0 版本。该版本将搭载猛禽 3 号（Raptor 3）发动机，并采用重新设计的箭体结构，轨道运载能力可超过 100 吨。

尽管 SpaceX 已成功实现“超重型”（Super Heavy）助推器的重复使用，但“星舰”飞船本体的可重复使用技术仍在研发中。马斯克指出，热防护系统仍是目前最大的技术难题，迄今为止尚无任何轨道级飞行器实现快速、完全的重复使用。

“要实现飞船本体的完全重复使用，热防护系统的研发仍有大量工作要做。人类从未造出过可完全重复使用的轨道级热防护系统。以航天飞机为例，其热防护系统每次飞行后都需要长达 9 个月的维修时间。”他补充道。