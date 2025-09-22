科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾上周（2025.09.15-2025.09.21）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

在高校课堂和科研写作中，人工智能的身影正越来越难以忽视。

不久前，新加坡国立大学（NUS）商学院宣布，学生和教师可以在课堂作业中使用AI，只要在成果中明确标注即可。校方强调，AI是辅助工具，而不是批判性思维和判断力的替代品。与此同时，课程也在探索AI的潜在价值，例如通过模拟人类行为、降低预测成本来寻找新的商业机会。换句话说，NUS并不回避AI进入课堂的现实，而是试图以规范化使用的方式来应对。

但这种态度背后，折射的是当下高校和科研共同面临的矛盾：一方面，AI能提升效率、拓展思路；另一方面，它也在动摇学术诚信的根基。南洋理工大学曾出现学生提交AI生成作业、因虚假引用和数据而被判零分的案例；更早之前，NUS研究人员在论文中“低调加入”（写了一段只有AI能发现和读懂的要求给论文好评的prompt）提示词操控审稿，也引发争议。如何在开放与约束之间找到平衡，成为迫切的问题。

这种矛盾并非孤立于校园。最新发表在《Nature Human Behaviour》上的一项大规模研究，对2020至2024年间超过112万篇论文进行分析，发现到2024年9月，计算机科学论文中已有22.5%的摘要可能经过AI处理，电子工程为18%，统计学12.9%，生物医学与物理等领域也在快速增长。这意味着，AI写作已经不只是个别人的尝试，而是科研系统中正在扩大的实践。另一项发表于《Science Advances》的研究则进一步指出，2024年大约七分之一的生物医学论文摘要可能有AI参与撰写。

当然，这其中的难点也在于——AI写作的辨别度也正在更加难以区分。研究者发现，一些词汇在AI生成内容中高频出现，例如pivotal、intricate、showcase，这些过量词逐渐成为识别线索。但随着用户刻意规避，内容越来越接近人类风格，连专业研究人员在三分之一的情况下都无法准确识别AI生成的医学摘要。监管和辨别的难度，正在同步加大。

自然，这也带来了更深层的结构性担忧。如果学术界在引用、综述和引言部分越来越依赖AI，语言风格可能趋同，原创性下降；更远一步，如果未来大型语言模型在训练时使用了大量AI生成文本，可能形成反馈循环，影响模型本身的质量。与此相对，一些学者则尝试把AI看作实验对象，例如斯坦福研究人员计划让AI撰写并审稿一场会议论文，检验它是否具备生成新观点的潜力。

不可否认，当前，无论是课堂教学还是科研写作，AI的使用都已无法绕开。但显然，这里的问题也已不在于要不要用，而是如何用——如何在效率与诚信、创新与规范之间找到新的平衡点——正如NUS商学院所强调的那样，AI是工具，但思考和判断仍然必须由人类掌握。

好了话不多说，让我们进入本期正题。

三分之一

在印尼，流媒体已经成为日常娱乐方式。根据Populix的一项调查，约三分之一的受访者每天都会观看视频内容，其中YouTube和Netflix的使用率最高。

动向

日本主权基金领投新加坡独角兽Carro 6000万美元融资：新资金将用于扩大日本汽车在亚太的需求，重点在二手车和新能源车型。Carro目前已覆盖新加坡、马来西亚、印尼、泰国、日本等市场，是东南亚头部平台之一。此次融资也被视作日本资本与东南亚二手车和电动车市场进一步融合的信号：东南亚市场规模预计2030年接近千亿美元，日本二手车市场同样保持年均6%以上增长，两地需求正逐渐交汇，为Carro的区域扩张与潜在IPO提供了背景。

Grab携手文远知行，新加坡首个居民区自动驾驶服务落地：据悉，Grab携手中国自动驾驶公司文远知行计划在新加坡推出首个居民区自动驾驶服务Ai.R，首批11辆通过M1认证的GXR与Robobus车型已在榜鹅社区投入“路况熟悉”阶段运行，并计划于2026年初正式载客。项目聚焦首末公里连接，既是Grab推动多元出行选择的重要一步，也标志着新加坡在区域内率先落地自动驾驶，文远知行也借此完成车型在东南亚的首次部署。

GoTo获2.8亿美元新贷款：印尼科技巨头GoTo宣布签订一项总额4.65万亿印尼盾（约2.8亿美元）的四年期贷款协议，由星展印尼和大华银行担任主承销商。公司表示，贷款资金将部分用于偿还2022年达成的现有贷款余额（截至2025年6月约4670亿印尼盾未偿还），其余则将用于一般性企业支出，包括投资和营运资金，以支持业务增长。据悉，这是GoTo自2020年以来与两家银行的又一次合作。星展印尼与大华银行均强调，通过提供长期贷款支持，目标在于助力GoTo维持资金稳定并推动印尼数字经济发展。

NUS商学院允许课堂作业使用AI：据媒体报道，新加坡国立大学商学院开始允许学生和教师在课堂上使用AI，只要在作业中注明即可。校方强调AI是辅助工具而非批判性思维的替代品，并开设课程探索AI在商业模拟和预测中的应用。不过相应的，报道也指出，此前，新加坡已有学生因提交虚假引用的AI作业被判零分。

趋势

泰国数字经济正冲刺3万亿泰铢，AI成关键：2024年，泰国数字经济总值达到2.5万亿泰铢，同比增长23%。按照预测，这一数字将在2027年突破3万亿大关，未来三年增长动力主要来自数字服务、电商物流和软件产业的追赶。硬件和智能设备依然是当下的最大板块，但AI正被视为推动各板块加速的关键变量，它不仅关系到能否兑现3万亿的目标，也决定泰国能否在区域竞争中完成产业升级。

印尼拟推新规：流媒体平台将实施内容过滤：印尼政府正准备对Netflix、YouTube、Amazon Prime Video、Disney+ Hotstar等流媒体平台引入内容过滤新规。草案由文化部通过《文化综合法》提出，旨在弥补影院与电视已有审查机制与流媒体之间的监管落差。影片审查委员会（LSF）指出，公众普遍期待流媒体内容也能依据观众适龄性进行过滤。数据显示，流媒体在印尼已相当普及，约三分之一受访者每天观看，其中YouTube和Netflix使用率最高。

初创公司

用量子传感技术找矿，Atomionics获1270万美元融资：总部位于新加坡的深科技初创公司Atomionics正加速推进其量子重力传感器在矿产勘探中的应用。公司计划在澳大利亚北领地和北美设立办公室，重点服务铜、锂等关键矿产的探测，并探索国防相关场景。其核心产品Gravio能在不破坏地表的情况下生成高分辨率地下数据，并结合AI提升解释精度，已在澳大利亚开展早期试点。BHP Ventures、Paspalis和In-Q-Tel等投资方认为，该技术有望提高资源勘探效率并拓展矿产开发空间。

融资2200万美元的Dat Bike，想从续航焦虑突围全球第三大市场：成立于2019年的越南电动摩托车初创公司Dat Bike，凭借自研Weaver系列切入市场，最初就试图打破“电动车不够快、不够远”的固有印象。其产品在续航、充电效率和自建快充网络上形成差异化，随后以Quantum S系列实现量产，年产能已达3万辆，并计划到2026年扩至10万辆。公司刚刚完成2200万美元B轮融资，并在今年首次实现单月盈利，预计2025年收入将增长十倍。Dat Bike也正从本土走向区域化，计划今年在泰国试点，2026年正式进入。面对越南加速的绿色出行政策与日益激烈的本地和国际竞争，这家初创公司正尝试用产品性能与市场扩张来兑现资本对其的期待。