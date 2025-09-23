据 MacRumors 报道，部分 iPhone 17 系列、iPhone Air 用户反馈，在使用过程中遇到间歇性 Wi-Fi 断连的问题。

Apple 支持社区、Reddit 以及 MacRumors 论坛上有用户反馈，解锁 iPhone 17 、iPhone Air，iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max 后，网络会短暂中断再自动恢复。由于 CarPlay 依赖 Wi-Fi 连接，这一问题也导致车载系统中断使用。

除了上述场景外，不少用户还提到在配对 Apple Watch 时，更容易出现断连现象。不过目前尚不清楚 Apple Watch 是否是必然触发因素。MacRumors 尚未复现该问题，并已联系苹果官方寻求回应，目前未能确定这是硬件缺陷还是软件漏洞。

苹果此次为四款新机首次搭载自研 N1 无线芯片，替代以往的博通方案，支持 Wi-Fi 7、蓝牙 6 与 Thread 连接。

苹果在发布会及媒体采访中强调 N1 芯片的能效优势，其能在后台更高效地利用 Wi-Fi 定位，减少唤醒主处理器的频率，从而节省功耗。同时，官方称该芯片提升了个人热点和隔空投送的稳定性。

然而，部分用户的使用体验显示，N1 芯片当前在 Wi-Fi 连接方面稳定性存在隐患，苹果通常可通过软件更新解决类似问题，根据网友反馈在安装今天发布的 iOS 26.1 Beta 更新之后，已经没有出现断连情况。