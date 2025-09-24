迪士尼宣布，旗下 Disney+、Hulu、ESPN Select 及其捆绑包，以及 Hulu Plus Live TV 直播服务将于 2025 年 10 月 21 日起进行价格调整。

自 2019 年 Disney + 以每月 6.99 美元的价格推出以来，涨价已成为迪士尼的季节性趋势。该公司分别于 2022 年 12 月、2023 年 10 月和 2024 年 10 月上调了流媒体服务价格，并于去年首次实现盈利。现有用户（涉及调整的套餐订阅用户）将于 10 月 21 日或之后看到账单上涨。

根据迪士尼官网信息，Legacy 套餐用户（即订阅 Disney Plus Premium、Hulu、ESPN Select 捆绑包的老用户）月度费用将从 22 美元涨至 25 美元；Hulu Plus Live TV 套餐（老用户）从 88 美元涨至 95 美元；且上述套餐均不再对新用户开放。

涨价后，迪士尼的点播流媒体（Disney+、Hulu）价格将与 Peacock、Apple TV+ 和 HBO Max 大致持平；其直播电视服务（Hulu Plus Live TV）价格将显著高于竞争对手 YouTube TV，但与美国有线电视套餐价格相当（且无合同约束）。

今年以来，Netflix、Peacock、Apple TV + 均已上调价格；华纳兄弟探索集团首席执行官大卫·扎斯拉夫（David Zaslav）表示 HBO Max 近期也将迎来涨价。