据一份对今年8月招聘市场的研究数据显示，新加坡在全球范围内的AI相关招聘广告比例居首。招聘平台Indeed指出，当月当地每六个招聘广告中就有一个提到人工智能工具（包括机器学习、生成式AI和Agentic AI），而这样的频率在全球处于最高水平。

在具体岗位类型中，数据与分析类职位最为突出，57%的招聘广告提及AI。报告强调，这类岗位的广告数量在过去三个月下降了15.9%，但仍是所有岗位中AI相关性最强的类别。紧随其后的是软件开发类职位，其中39%的招聘广告与AI挂钩；科研岗位的比例为35%；工业工程相关岗位则有33%涉及AI。

不过，从整体来看，新加坡的招聘市场仍处于收缩状态。8月招聘广告总量同比下降16.2%，显示企业整体招聘需求较去年同期明显减弱。但从环比数据来看，下降幅度有所放缓——8月的环比跌幅为1.3%，约为7月4.8%跌幅的三分之一，这也被认为是招聘活动温和回暖的迹象。

与此同时，部分与基本生活服务相关的岗位需求逆势增长。餐饮准备和服务类职位的招聘广告在过去三个月增加了10.7%，是增长幅度最大的类别。法律相关岗位招聘广告上涨8.8%，个人护理和家庭健康岗位增长8.1%，清洁和环卫相关岗位则上升6.6%。这些领域的需求上升，显示出社会对生活服务和照护类工作的持续依赖。

但也有一些领域的需求出现大幅下滑。幼儿照护类岗位的招聘广告在三个月内下降了46.5%，跌幅最大。兽医岗位需求下降27.7%，牙科相关岗位减少24.9%。此外，艺术与娱乐、体育、保险以及银行和金融等领域的招聘广告也都出现不同程度的减少，显示出在经济环境不确定的情况下，部分行业的招聘活动受到明显压制。

整体来看，新加坡招聘市场的走向呈现出两端分化：一方面，AI相关技能在跨行业的招聘中快速扩散，技术岗位需求保持强劲；另一方面，餐饮、护理和法律等服务类岗位需求也在增加。与此形成对比的，是部分传统和专业类行业的招聘持续收缩——这在凸显出市场冷热不均的格局的同时，也映射出新加坡在数字化转型与现实服务需求之间的双重节奏。