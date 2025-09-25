针对 iPhone 17 Pro 和 iPhone 17 Pro Max 铝制机身耐用性质疑，苹果方面日前作出了正式回应。

苹果 iPhone 17 Pro 和 iPhone 17 Pro Max 的耐用性质疑主要集中在 2 个方面：

背面“划痕”危机：最早源于彭博社的报道，在 Apple Store 线下零售店发现展示机背板 MagSafe 开孔周围的痕迹；

相机平台边缘易刮擦：JerryRigEverything 等科技频道测试发现。

针对展示机背面痕迹，苹果官方回应称展示机上的痕迹实为部分店铺老旧 MagSafe 支架的材料转移所致，这些印记并非永久性刮痕，通过简单清洁即可去除。苹果表示此现象也影响包括 iPhone 16 在内的其他展示机型，目前已着手更换这些磨损支架。

针对相机平台边缘的抗刮性问题，苹果解释该设计采用与其他产品一致的阳极氧化铝边缘处理工艺，虽然这些边缘经过严格耐用性测试，但公司坦言长期使用后可能出现正常磨损与小划痕。独立测试证实，除相机平台边缘外，iPhone 17 Pro 机身其他部位抗刮性能表现优异，日常使用不会产生损坏。

据悉，iPhone 17 Pro 系列采用的航空级 7000 系列铝合金，配合超行业标准的阳极氧化硬化处理，整体耐用度值得肯定。相比前代钛金属框架，新设计虽然在局部边缘存在权衡，但大幅提升了整机散热性能，直接带来更高运行效率与更长电池续航，同时一体化铝机身提供不错的手感。