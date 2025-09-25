硬件初创公司 Nothing 宣布，计划将其平价设备品牌 CMF 打造成一家独立子公司，并将印度作为其制造和研发总部。

该公司于 2023 年推出 CMF 品牌，当时仅发布一款耳机和一款智能手表。此后，该公司也陆续推出了该品牌的智能手机。

Nothing 表示，公司将与印度 ODM（原始设计制造商）Optiemus 合作，成立一家制造合资企业。虽然该公司并未透露该合资企业的所有权结构，但表示计划在未来三年内投资超过 1 亿美元，同时创造超过 1800 个就业岗位。

Nothing 选择印度作为 CMF 的运营总部，主因是 CMF 的智能手机售价低于 200 美元，而这在印度占据主导地位。根据 IDC 数据，2025 年第二季度出货的手机中，超过 42% 售价在 100 至 200 美元之间。

印度也是 Nothing 最强劲的市场，其智能手机市场份额超过 2%。IDC 方面表示，Nothing 是 2025 年第二季度印度增长最快的品牌，出货量同比增长 85%。

“印度将在塑造全球智能手机行业的未来方面发挥关键作用。自两年前推出以来，CMF 一直受到市场的广泛欢迎。凭借我们端到端的实力，我们现在拥有独特的优势，可以将其打造为印度首个真正的全球智能手机品牌。我们与 Optiemus 的合资企业是实现这一愿景的关键里程碑。”Nothing 首席执行官裴宇在一份声明中表示。

此前，该公司上个月从小米旗下品牌 POCO 挖走了 Himanshu Tondon，担任 CMF 业务副总裁。

过去十年，品牌分拆越来越普遍，尤其是对于中国品牌而言。例如，小米分拆 POCO，华为出售荣耀，以及 Oppo 将 Realme 独立运营。