自三年前正式生效以来，欧盟《数字市场法》（DMA）一直致力于限制大型科技平台的垄断行为，通过要求平台提高互操作性，让用户更容易更换服务、迁移数据。然而，这一监管框架如今引发了苹果的强烈不满。

苹果本周公开表示，DMA的执行已导致公司多项新功能无法按计划在欧盟推出，并批评该法规“让用户体验变得更糟”，既增加了潜在安全风险，也限制了消费者的选择。苹果甚至呼吁欧盟委员会暂停或废除该法案，直到“有更合适的立法工具”出台。

公司解释称，DMA要求平台必须开放接口、与第三方设备和应用兼容，而这与其长期坚持的隐私保护目标存在冲突。受此影响，包括AirPods实时翻译、iPhone在Mac上的镜像功能，以及地图中的访问地点和常用路线等新特性，都将在欧盟市场推迟上线。苹果表示，推迟名单“可能还会继续增长”。

“我们提出过一些修改方案以保护用户数据，但欧盟委员会迄今拒绝采纳。根据DMA的要求，在这些功能能够兼容第三方产品之前，我们不得向苹果用户提供，否则可能面临罚款，甚至被迫停止在欧盟销售产品。”苹果在一篇博文中写道。

今年早些时候，欧盟曾因苹果要求开发者必须通过其生态系统完成支付交易而对其处以超过5.5亿美元的罚款，认定其违反了DMA相关条款。苹果已对这一处罚提出上诉。这场围绕平台开放与用户隐私之间平衡的争论，正在成为欧盟与全球科技巨头之间的新焦点。