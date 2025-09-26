何必远赴CES找外媒？BEYOND Expo媒体日一次集结全球主流媒体、头部KOL与顶级YouTuber！他们将第一时间捕捉科技新品，让你的产品站在世界曝光的第一线——这，才是真正属于你的全球发声窗口！

什么是媒体日？

作为 BEYOND Expo 开幕前夕的重头戏，媒体日是一场仅对全球媒体、KOL 与参展企业开放的闭门展览。对媒体而言，这是提前预览人工智能、机器人、消费科技等最新前沿成果的窗口，他们将在这里寻找下一个值得报道的创新故事。对企业而言，这是在展会开幕前提前进入国际媒体视野的最佳机会，以最小投入换取最大曝光，让品牌故事在全球范围率先发声。

BEYOND Expo 2025 媒体日广受好评，吸引了中央广播电视总台，CNN，Bloomberg，Time Magazine，新华社，中国日报，第一财经，凤凰卫视，CAIXIN GLOBAL，凤凰科技，资本杂志，TechNode动点科技，TNGlobal等100家亚洲及全球顶级商业与科技媒体以及众多全球知名KOL的参与。

https://weibo.com/u/7483785293?tabtype=newVideo&layerid=5169207457349843

BEYOND Expo 往届媒体日活动现场

为什么BEYOND Expo媒体日

是您不容错过的前置机遇？

01 全球顶级媒体与展商的闭门聚会，1V1 高效对接

200 + 全球权威媒体齐聚，其中 50% 为海外媒体，拒绝围观者，仅限创新企业与媒体/KOL，1V1深度沟通，高效传递产品亮点。

02 零距离直面国际权威，产品首发即引爆

独立展位 + 展示企业创新，直面 CNN、Bloomberg、路透社等权威媒体与百万粉丝KOL，聚焦新产品、新技术，精准传递品牌理念与技术亮点，让你的故事被世界听见。（PS：展位数量有限，先到先得！）

03 不拼资历，只拼创新

无论初创企业还是成熟品牌，媒体日只凭产品创新性说话！这里是年度科技创新的 “第一声”，更是企业走向全球舞台的最佳窗口。

04 展前精准曝光，抢占传播先机

在展会正式开幕前，率先引爆关注，抢占报道节奏，提前制造声量，为展会期间的持续曝光打下坚实内容基础。

05 优先布局，媒体名单直达

参展企业可提前获得已确认参会媒体的基础信息，提前布局传播策略，与媒体和KOL建立直接联系。

06 前瞻展示，提前进入全球视野

企业核心资料将在活动前整合推送至 BEYOND Expo 的全球媒体网络，让品牌提前走进世界级报道的版面。

07 立体传播，全球多渠道扩散

通过图文、视频、专访等多形式传播，覆盖全球各大媒体矩阵，您的创新故事将通过多渠道传递到全球每一个角落，助力品牌声量跨平台跃升。

往届媒体日活动盛况

媒体阵容

BEYOND Expo 2026年媒体日规模全面升级，预计将迎来 200+ 国际媒体与更多全球科技记者全方位报道，包括

国际顶级权威媒体

Reuters (路透社)｜Bloomberg (彭博社)｜CNN｜Financial Times｜Time Magazine｜FOX TV

中国顶级主流媒体

中央广播电视总台｜新华社｜人民日报｜中国网｜财新（CAIXIN GLOBAL）｜南华早报（SCMP）｜第一财经｜凤凰卫视

区域 & 行业主流媒体

CNA｜韩国中央日报｜Nikkei Asia | DealstreetAsia｜TechinAsia｜e27｜KoreaTechDesk｜Techsauce｜AsiaBizToday

专业 & 科技垂直媒体

TechCrunch｜Tech360TV｜Capital Magazine｜TNGLOBAL｜凤凰科技｜新浪网｜TechNode｜The Gadget Flow｜Deeptech News

（更多媒体名单将提前推送给参展企业！）

除上述主流媒体外，BEYOND Expo组委会更将邀请多位专注硬件评测、黑科技乃至科技跨界领域的百万粉丝YouTuber、KOL、科技创作者大规模参与，全网流量加加加加加到厌倦！

媒体日参展权益

上百家海内外媒体一网打尽，是企业低成本、高效率直通全球舞台的核心起点！BEYOND Expo媒体日活动为付费申请制，仅限 BEYOND Expo 2026 参展商参与。别犹豫，数量有限，机会一年仅一次！

媒体日展位配置

一张 1.5 米长的IBM 展示桌

一个 A4/A5 展示立牌

一个电源插座

两把椅子

媒体日展位费用

1️⃣ 所有已购买展位，加购媒体日服务，需额外支付5088元

2️⃣ 媒体日展位+9㎡标准展位

媒体日展示（2026年5月27日，面向媒体及KOL的专场日）

9平米标准展位（2026年5月28日—5月30日，正式开展）

早鸟价：21,999元(有效期截止至2025年10月30日)

日常价：30,999元

3️⃣ 媒体日展位 + 4㎡ 初创展柜

媒体日展示（2026年5月27日，面向媒体及KOL的专场日）

4平米初创展柜（2026年5月28日—5月30日，正式开展）

早鸟价：8,700 元 （截止至 2025年10月30日）

日常价：13,788 元

参与BEYOND Expo媒体日特别权益

BEYOND Expo推出的全新子品牌XIN峰会将于2025年11月15日–16日在深圳南山区盛大开幕，深度聚焦中国科技创新生态，更以粤港澳大湾区产业基础为锚点，为中国创业者与全球资源搭建交流合作的平台。即日起至10月30日，购买BEYOND Expo 2026 媒体日展位，即可获得XIN峰会免费深度参与机会！XIN峰会更多内容将持续公布！

立即加入 BEYOND Expo 2026及媒体日活动

有限的展位，无限的影响力。BEYOND Expo媒体日不仅是展示的舞台，更是与全球顶级媒体建立长期关系的起点。限时优惠，抢占最佳位置！锁定全球科技媒体的第一视角!

了解更多参展及合作详情，请点击【阅读原文】访问官网。

BEYOND Expo

BEYOND国际科技创新博览会(BEYOND Expo)由澳门科技总会于2020年创办，至今已在澳门连续成功举办五届，吸引国际现场参会观众超过10万人，参展企业超过1600家，已经成为商业化运作的亚洲最大规模的科技创新和科技生态博览会，品牌影响力已经扩展到130多个国家和地区。博览会以“赋能亚洲，连接世界”为宗旨，为中国和亚洲知名科技创新企业，企业家，投资机构，初创企业，媒体和政府机构等提供了面向全球市场对接服务的高效平台，正逐渐成为亚太地区与拉斯维加斯消费电子展（CES）同等级别、具同等影响力的国际顶级年度科技盛会。

了解更多关于BEYOND Expo，请进入官网查看！

其他合作，联系我们！

商务合作：[email protected]

媒体合作：[email protected]

活动咨询：[email protected]

