马来西亚柔佛正在成为亚太数字基础设施版图上的新焦点。

根据莱坊（Knight Frank）近期发布的《亚太数据中心报告》，截至2025年第二季度，柔佛的数据中心总供应量在过去12个月里几乎翻了一番，达到5.8吉瓦，成为东南亚增长最快的数据中心枢纽。在政府的积极推动和国家级《数据中心规划指引》的加持下，马来西亚正在为整个亚太市场的扩张提供支点。今年上半年，亚太地区宣布的新建项目总规模接近13吉瓦，同比增幅高达160%，创下历史新高。

报告指出，随着云计算的加速普及和人工智能带来的新一轮需求浪潮，柔佛的增长势头正在迅速形成。这一轮由政策推动、市场拉动共同驱动的扩张，已经让柔佛成为亚太数据中心建设的核心节点，而如何让资源供给与增长节奏保持一致，将成为决定马来西亚长期战略地位的关键。

从市场表现来看，柔佛的崛起同样体现了马来西亚在数字经济布局中的战略位置。今年上半年，当地市场录得260兆瓦的租赁活动，需求主要来自社交媒体企业（占比61%）和人工智能相关工作负载。数据中心的空置率仅为1.1%，是整个亚太地区最低水平之一，这意味着电力供给和基础设施规划将成为后续增长能否延续的关键因素。报告指出，在短短12个月内，柔佛的数据中心供应几乎翻倍，这背后既有政府规划的引导，也有投资者的强烈兴趣。随着空置率持续走低，未来扩张的关键将取决于电力资源的可获得性和可持续性。柔佛正在快速成长为一个战略枢纽，吸引的不仅是社交媒体平台，还有将马来西亚视为长期战略基地的AI和云计算企业。

政府通过国家层面的政策和规划，为开发商和投资者提供了更明确的方向，也让他们在土地、能源等关键要素上能够更有效地应对挑战。这种政策与市场的协同，使马来西亚逐渐成为超大规模算力企业（hyperscaler）选址决策中的重要一环，对于那些既要长期发展空间、又需要短期可扩展性的运营商来说，马来西亚正在被视为一个兼具两者优势的市场。

与此同时，全球科技巨头和资本力量也在加速布局亚太市场。2025年，AWS、微软、谷歌和Meta等超大规模企业的全球投资承诺已超过1600亿美元，其中相当一部分流向亚太地区。基础设施基金和私募股权机构则与运营商合作，加快电力接入和建设进程，尤其是在电网容量成为瓶颈的一线市场。

报告指出，新项目规模的持续扩大本身就说明了亚太市场在全球数字基础设施格局中的战略地位。运营商如今被要求建设能够灵活支持云计算和人工智能工作负载的新一代数据中心，这已经成为选址决策的关键考量因素。像柔佛这样同时具备政策支持和电力增长潜力的地区拥有明显优势，但要让技术演进与能源供给保持同步，依然是最大的挑战。

报告认为，虽然东京、墨尔本、首尔和孟买等城市仍是主要的数据中心市场，但柔佛的快速崛起，加上马来西亚国家层面的整体协同，正在让它成为整个亚太数据中心生态的核心区域。在产能持续紧张、需求快速攀升的背景下，下一阶段的投资热潮，将取决于马来西亚及整个地区能否有效协调技术需求与能源供给的节奏，建设出既具灵活性又面向未来的数字基础设施。