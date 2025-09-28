据路透社近日报道，游戏巨头EA正在与多方投资者进行深入谈判，计划以约500亿美元估值完成私有化交易。报道称，如果达成，这将成为史上规模最大的杠杆收购案之一。

消息人士透露，参与此次交易的投资方包括私募股权公司银湖资本（Silver Lake）、沙特阿拉伯公共投资基金（PIF）以及由贾里德·库什纳创立的Affinity Partners，最早可能在下周正式宣布交易结果。受消息刺激，EA股价周五收盘上涨约15%。

这笔交易正值游戏行业整体疲软、玩家消费趋于谨慎的背景下。EA当前的增长战略高度依赖核心体育类和射击类IP，包括即将推出的《战地6》和足球新作《FC 26》，分析师预计两款作品将成为营收主力。D.A. Davidson & Co分析师Wyatt Swanson表示：“EA作为收购目标具有合理性，其现金流稳定且年度化的游戏作品能带来可预期的收入和利润。”

如果交易落地，也将进一步加速游戏行业的整合进程。近年来，动视暴雪和Zynga等巨头先后被更大的公司收购，公开上市的游戏公司数量正持续减少。投行界人士认为，2025年大型并购正在复苏，董事会信心、整合逻辑以及更低的融资成本共同推动了这一趋势。美联储即将降息的预期也让企业更易通过并购实现规模扩张和战略调整。

值得注意的是，PIF作为沙特的主权财富基金，近年来通过旗下Savvy Games Group持续加码游戏产业，作为“2030愿景”多元化战略的一环。分析人士认为，PIF对EA的兴趣，源于其在全球范围具有强大吸引力的体育类IP，尤其是“FC”系列，这类资产不仅具备可观的商业潜力，也被视为“文化基础设施”，与体育和电影一样，是提升全球影响力的重要抓手。

除传统游戏外，沙特还大力投资电竞和竞技游戏领域，并计划在明年推出国家级电竞赛事，EA将作为合作伙伴参与其中。

目前，EA、Affinity Partners和PIF尚未就此次交易置评，银湖资本则拒绝发表评论。