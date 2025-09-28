著名机器人专家罗德尼·布鲁克斯（Rodney Brooks）向那些向人形机器人初创公司投入数十亿美元的投资者发出了警示：你们是在浪费钱。

布鲁克斯是 iRobot 的联合创始人，曾在麻省理工学院工作数十年。他对特斯拉和备受瞩目的人工智能机器人公司 Figure 等公司，试图通过向机器人展示人类执行任务的视频来训练灵活性的做法尤其持怀疑态度。在一篇新文章中，他称这种方法“纯粹是天方夜谭”。

问题何在？人类的手极其复杂，拥有大约 17000 个专门的触觉感受器，这是任何机器人都无法比拟的。虽然机器学习彻底改变了语音识别和图像处理，但这些突破建立在数十年来用于捕捉正确数据的现有技术之上。“我们没有这样的触觉数据传统，”布鲁克斯指出。

然后是安全问题。全尺寸行走的人形机器人需要消耗大量能量来保持直立。一旦它们跌倒，就会非常危险。根据物理学原理，一个比现在的机器人大一倍的机器人，其有害能量将是现在的八倍。

布鲁克斯预测，15 年后，成功的“人形”机器人将拥有轮子、多个手臂和专门的传感器，并抛弃人类的形态。与此同时，他坚信，如今数十亿美元的资金投入到昂贵的训练实验中，这些实验永远无法实现量产。

布鲁克斯并非第一次给那些傲慢的企业家和热切的投资者的期望泼冷水。去年，他在接受采访时详细探讨了生成式人工智能的前景为何超越其实际能力，甚至在某些情况下能够创造更多工作。

例如，人工智能研究非营利组织 METR 今年夏天表示，他们从大型开源库中招募了 16 位高评价的开发人员，以衡量人工智能工具对现实世界软件开发的影响。随后，METR 向他们布置了近 250 个实际问题，分别在使用这些工具和不使用工具的情况下进行处理，并测量了他们的屏幕。当开发人员使用人工智能工具时，他们完成任务的时间增加了 19%。有趣的是，他们认为人工智能将他们的速度提高了 20%。

布鲁克斯长期以来一直认为，人工智能并非像包括埃隆·马斯克在内的许多人所认为的那样，构成了生存威胁。2017 年时的形势与如今截然不同，但并非完全不同。

当时，布鲁克斯表示，他刚刚开始看到越来越多的公司专门为机器学习制作数据集——这一趋势仍在持续。此外，他还解释了为什么大型科技公司在机器人技术领域的胜利并非必然，尽管它们在控制的数据量方面早已遥遥领先。然而，如今领先的机器人公司并未逃脱这些公司的引力。

以人形机器人制造商 Apptronik 为例，该公司已从投资者那里筹集了近 4.5 亿美元，Google 是其支持者之一，并于去年年底与 DeepMind 机器人团队合作，旨在“将一流的人工智能与尖端硬件和具身智能相结合”。

Figure 同样获得了微软和 OpenAI Startup Fund 的部分支持，并于 2024 年 2 月与 OpenAI 达成合作，将 OpenAI 的研究成果与其自身“对机器人硬件和软件的深刻理解”相结合。今年 3 月，两家公司宣布分道扬镳。FigureAI 表示，其自主研发的端到端机器人 AI 技术取得了“重大突破”。

本月初，Figure 宣布在最新一轮融资中获得了超过 10 亿美元的承诺资金，并表示这笔交易对该公司的估值高达 390 亿美元。