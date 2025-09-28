回升是新加坡金融科技产业在今年上半年期间的一个关键词。

根据毕马威（KPMG）近期发布的一份报告，该时期内，新加坡金融科技行业吸引了约10.4亿美元投资，涉及90起交易，是自2023年上半年以来的最高水平。

报告称，与2024年同期相比，投资总额增长约87%，较去年下半年也增长了28%，显示资金正在重新流入这一市场。

具体而言，支付和人工智能（AI）是推动投资回升的主要方向，占据了大部分资金流向。在支付领域，融资既覆盖了初创项目，也包括处于成熟阶段的平台型公司，表明资本在不同发展阶段的项目上都保持了兴趣；AI和机器学习方向则以早期融资为主，反映出市场对新技术落地的关注正在提升。

支付领域的投资规模在上半年达到4.75亿美元，较2024年下半年大幅增长，成为带动整体反弹的重要因素。其中，跨境支付成为资本重点布局的方向，部分大型交易推动了该领域扩张，包括Airwallex完成的3.01亿美元融资。多笔交易集中于开发跨境支付解决方案的公司，反映出市场对实时结算、合规处理和安全性等基础设施能力的持续需求。随着跨境贸易的数字化和复杂性增加，可扩展、具备技术支持的平台正在获得投资者更多关注。

AI加持下的金融科技细分领域同样在上半年吸引了更多资金。AI和机器学习相关项目共获得约2.345亿美元融资，涉及22起交易，规模超过2023年和2024年同期水平。大部分资金投向了企业效率工具和金融软件，表明市场对提高运营效率和推动数字化转型的解决方案需求正在增长。

报告认为，AI未来有望推动更具针对性的金融服务，根据用户行为和偏好提供个性化的产品和建议。此外，监管科技（RegTech）也被视为潜在增长领域——于此，AI在合规与风险管理中的自动化应用将成为重要方向。

谈及未来，毕马威进一步指出，新加坡在全球金融科技生态中继续发挥区域枢纽作用，其高效和稳健的金融体系离不开长期形成的监管框架。在全球贸易格局存在不确定性的背景下，技术驱动、结构灵活的金融基础设施将成为行业发展的关键。支付系统的迭代和AI应用的扩展，正在强化新加坡作为创新基地的地位。

最后，根据报告，25年上半年，全球金融科技投资总额为447亿美元，共完成2216笔交易，低于2024年下半年的542亿美元。这是自2020年上半年以来最疲软的半年期之一。资本的投入更偏向战略性项目，而非大规模投机性投资。在这种背景下，能够提升效率并创造价值的生成式AI和Agentic AI（具备自主决策与目标导向能力的人工智能）项目正在获得更多资金关注，也有望成为下半年金融科技投资进一步增长的关键方向。