你可能又多了一个下厨的理由。

近日，在美国西雅图，初创公司Seattle Ultrasonics宣布推出了一款名为C-200的厨刀。它外观看上去和普通厨刀无异，但只要按下刀柄侧面的按钮，刀刃就会以每秒超过4万次的频率震动——是一把名副其实的超声波厨师刀，并且也号称是“全球首款面向家庭用户的同类产品”。

至于具体用途，Seattle Ultrasonics称，这能让切菜所需的力气减少一半，切口更整齐，同时不容易粘刀。

不过，超声波切割并非新鲜事物，它早已应用在工业食品加工环节。这一次，研发者Scott Heimendinger尝试把这项技术微型化，引入家庭厨房。按照官方的说法，无论是番茄皮还是根茎类蔬菜，C-200都能轻松应对。虽然使用时看不到刀刃的振动，也听不到声音，甚至握在手里几乎也感受不到震动，但这种“无形的力量”会让刀表现得比物理锋利度更强。

官方解释称，这些高速微振动能在刀刃与食材之间形成一种“非粘附效应”，既减少了切割阻力，也让食物更容易脱离刀面，从而带来更顺畅的切割体验。

尽管功能听上去颇具未来感，C-200在刀具本身的设计上还是遵循了传统标准。它配备一把近20厘米的刀刃，采用日本AUS-10不锈钢(基于三枚结构)，硬度达到60HRC，刀刃角度为13度。即便不启用震动模式，它也是一把常规性能不错的厨师刀。日常的摇、拍（官方强调可以拍蒜）、或者手洗清洁，都和普通厨刀无异。

电池部分则体现了它的“数码产品属性”。C-200内置1100mAh可拆卸锂电池，支持USB-C充电，厂商还提供一款售价149美元的木质无线充电底座，可以直接贴墙安装。而为了“减少电子垃圾”，包装里并不附带充电线。整刀支持IP65级防水，日常冲洗不是问题（当然，官方还贴心提供了售价499美元/约3590元人民币的套装版本，包含刀具本体和无线充电底座）。

虽然C-200并不是专为手部灵活性受限的人群设计，但厂商也承认，“减少用力”确实可能对老年人或手臂力量较弱的用户带来帮助。不过，是否真的“必要”，还值得讨论。毕竟在大多数厨房里，一把普通厨刀就已能胜任工作。而399美元（约合2870元人民币）的定价，也决定了它更多会吸引尝鲜者。

目前，这款超声波厨师刀已开启预售，预计2026年1月交付。届时，它究竟会成为厨房里的新神器，还是只是一段短暂的噱头，还要等实际体验之后才能下结论。但至少，随着C-200的加入，不难预料，后续还会有更多科技公司把目光投向你的厨房。

准备好钱包吧。