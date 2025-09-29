游戏消费者权益倡导组织（Gaming Consumer Rights，简称 GCR）已推出网站，呼吁民众抵制任天堂。该网站旨在向消费者科普 Switch 2 的相关情况，并揭露 GCR 所指称的“任天堂恶意营销手段”，据其称，任天堂通过这些手段欺骗、误导粉丝，促使他们购买定价过高的主机，以及“经重新包装、售价 80 美元的初代 Switch 游戏”。

GCR 在新网站中指责任天堂采用误导性营销，并人为制造“一机难求”的稀缺假象。GCR 声称，任天堂正通过这种方式诱导玩家购买新主机，而该主机的实际价值远低于其售价；此外，任天堂还在不合理地抬高主机本身、配套游戏的价格，甚至未来可能产生的维修费用也被人为拉高。

该网站写道：“是时候‘切换’（SWITCH，双关 Switch 主机）到新的游戏平台了”，并呼吁访客不要支持任天堂，转而将购买力投向其他游戏设备选择。

游戏消费者权益组织的使命宣言简洁明确：

游戏消费者权益组织（GCR）致力于纠正电子游戏行业的不良风气，正是这些风气导致 3A 游戏（AAA 游戏，行业最高制作水准游戏）愈发趋向贪婪与臃肿。无论玩家的预算多少、身处哪个国家、拥有何种生活方式，游戏都应该对每个人来说都是易于获取且充满乐趣的。

GCR 将矛头对准任天堂及上市时间尚短的 Switch 2，指控任天堂人为制造主机短缺假象，目的是让消费者产生“不买就没了”的虚假紧迫感，从而促使其购买。

该组织在一份新闻稿中大胆指出，Switch 2 “理应因一系列行为受到严厉批评”，包括“操控价格、威胁实体游戏媒介生存、控制数字游戏活动、刻意制造硬件过时问题，以及非法使主机变‘砖’（bricking，指设备因故障或人为操作无法启动，形同砖块）”。此外，GCR 计划在即将举办的纽约动漫展（New York Comic Con）和游戏大奖（The Game Awards）活动期间，组织线下抗议活动。

经过更新的 GCR 网站包含多方面信息及信息来源，涵盖 Switch 2 的价格、硬件参数，以及 Switch 2 用户应享有的所有权权益。网站还列出了多个小众品牌推出的替代游戏主机，并向玩家科普如何支持该组织的使命，进而推动游戏行业变革。

游戏消费者权益运动（GCR 所倡导的运动）坚信，只要有足够多的消费者通过抗议发出强烈声音，就能影响电子游戏行业的未来发展方向及行业经济规则。网站的常见问题（FAQ）板块指出，玩家的抗议已初见成效，并以《无主之地 4》（Borderlands 4）和《天外世界 2》（The Outer Worlds 2）两款游戏的降价为例佐证。

网站还提及，多个国家已采取行动，打击大型游戏公司可能存在的操控行为。例如，巴西已针对“用户许可协议（EULA）中允许企业使主机变‘砖’”的条款提起诉讼；英国亚马逊则推出了实体游戏激活码卡（Game Key Card）折扣活动，此举被认为意在鼓励消费者购买实体游戏，保障其对游戏的实体所有权。

此外，网站提到《空洞骑士：丝之歌》（Hollow Knight: Silksong）这款游戏“引发了外界对 3A 游戏的批评”，原因是这款人气极高的游戏定价仅为 20 美元，远低于常规 3A 游戏价格。显然，游戏消费者权益组织（GCR）计划通过揭露任天堂等公司在 Switch 2 营销中的剥削性操作，推动电子游戏行业的格局重塑。