Lucid Motors 临时 CEO 马克·温特霍夫（Marc Winterhoff）近期对竞争手特斯拉发表了看法，他透露，Lucid 目前正从特斯拉老车主群体中获得不少业务，部分原因在于特斯拉 Model S 车型已“相当老旧”。

在接受《金融时报》采访时，温特霍夫坦言 Lucid 当前正面临一场“攻坚战”。他还谈及优步（Uber）对 Lucid 持股比例的提升，以及这家网约车巨头向 Lucid 订购 2 万辆 Gravity 车型的合作——该车型是特斯拉 Model X 的直接竞品。这位高管强调，Lucid 的下一发展阶段还将取决于其“亲民版 Model Y 竞品”的推出，该车型定价预计约为 5 万美元。

最值得关注的是，温特霍夫表示，由于特斯拉车型阵容“老旧”以及埃隆·马斯克（Elon Musk）的政治活动引发部分用户不满，Lucid 正从中获得销量增长。“无论是在欧洲还是美国本土，我们都观察到了销量上升的趋势，这一点毋庸置疑。”他说道。

温特霍夫特别以 Model S 为例，佐证特斯拉车型阵容的“老旧”问题。他认为，Model S 的“老旧”是消费者寻求其他替代选项（如 Lucid Air 车型）的原因之一。“Model S 在 12 年里毫无变化……（消费者）正积极寻找其他选择。”他补充道。

从某种程度而言，特斯拉 Model S 与 Model X 确实已“服役多年”，但温特霍夫关于“Model S 12 年未升级”的说法似乎并不准确。事实上，Model S 在 2021 年推出了“Plaid 版”升级车型，并在今年早些时候完成了产品焕新。尽管该车型的车身外观与初代版本仍较为相似，但多年来其动力系统与车内座舱配置已实现全面更新。

尽管如此，Model S 与 Model X 的销量自峰值以来已大幅下滑。因此，特斯拉若能投入更多精力优化这两款旗舰轿车与 SUV 的产品力，提升其对消费者的吸引力，不失为明智之举。