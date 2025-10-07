据彭博社记者Mark Gurman透露，苹果正在研发新一代iPad mini（暂称iPad mini 8），产品代号为J510/J511。这款设备被认为是iPad mini 7的继任者，将“确定无疑”推出，并有望在明年上半年与新款iPad Air一同发布。

根据此前泄露的代码信息，iPad mini 8预计将搭载A19 Pro芯片。这款芯片目前已用于iPhone 17 Pro系列和iPhone Air机型，采用第三代3纳米N3P制程，性能与能效均较前代有所提升。业内预计，iPad mini 8将采用与iPhone Air相同的中阶版本A19 Pro芯片，配备6核CPU和5核GPU，以及16核神经网络引擎。

此外，多方消息显示，苹果正计划将iPad mini从LCD转向OLED显示屏。供应链人士称，苹果已测试由三星生产的OLED面板，但刷新率是否会高于现有机型的60Hz仍不确定。一些报告指出，新机的屏幕尺寸可能从8.3英寸增至8.7英寸，并采用单层LTPS OLED结构，以控制成本。

在发布时间方面，研究机构Omdia预测iPad mini将在2027年全面采用OLED，而韩国媒体ET News与ZDNET Korea则认为该系列将在2026年与iPad Air同步更新。三星显示部门据称已于2025年下半年启动OLED面板的量产准备。

值得一提的是，目前暂无迹象显示苹果会调整iPad mini的499美元起售价，但有分析认为，苹果正考虑推出更低价版本，以应对入门级平板市场的竞争。