据外媒援引英国央行金融政策委员会（FPC）警告强调，随着资本大量涌入人工智能与科技板块，全球股市正面临潜在高估风险，其特征已与2000年前后的互联网泡沫相似。

该机构在近期发布的会议纪要中指出，多项指标显示股市估值处于高位，尤其是聚焦AI的科技公司。“在部分指数中过高的市场集中度，使股市在AI预期转弱时尤其脆弱。”

有数据显示，目前，标普500指数中市值最高的五家公司合计权重接近30%，为近50年来最高水平。

FPC表示，虽然整体估值尚未达到互联网泡沫时期的极端水平，但风险正在积聚。潜在下行因素包括AI应用落地不及预期、竞争加剧，以及能源、数据和原材料供应链瓶颈等。

研究机构Gartner认为，目前AI投资热尚未形成泡沫，但行业将面临一轮“淘汰潮”。Gartner副总裁分析师John-David Lovelock指出，这并不意味着90%的AI初创公司将失败，而是多数企业将经历并购或整合，“被收购并非失败的标志”。

咨询公司贝恩（Bain & Company）估计，为满足AI基础设施建设需求，全球每年投入可能高达5000亿美元。英国《金融时报》专栏作家Ruchir Sharma则指出，AI相关支出今年已占美国GDP增长的约40%，一旦资本热度退潮，可能对美国经济造成冲击。