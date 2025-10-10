据悉，法拉利已于近期首次公开了其首款电动汽车的关键技术细节。该车型暂名“Elettrica”，预计将于明年正式亮相。

在马拉内罗总部举行的发布活动上，法拉利向媒体展示了这款电动汽车的底盘与动力总成，包括电池组与电机系统，但整车造型仍未揭晓。公司表示，Elettrica或将成为首款四门、四座以上的法拉利车型，定位介于跑车与SUV之间，外形可能与Purosangue更为接近。

官方数据显示，这款电动汽车采用800伏架构与独立电机系统，最大功率可达1000马力，最高时速约310公里，0至100公里/小时加速仅需2.5秒，续航里程在WLTP标准下为529公里。电池组由15个模块组成，采用镍锰钴化学体系，总能量122千瓦时，电芯由韩国SK On供应，组装工作由法拉利自行完成。车辆支持最高350千瓦快充。

Elettrica的底盘材料中有75%为再生铝，电池则嵌入车底以降低重心。法拉利还特别设计了“模拟换挡”系统，通过控制能量回收实现换挡感。此外，公司没有采用人工引擎音，而是通过安装在逆变器下方的加速度计捕捉电机振动，并通过算法放大成独特声效，以延续驾驶体验的机械质感。

据路透社报道，这款电动汽车售价预计不低于50万欧元（约合58万美元），目标客户群为新一代高端消费群体。虽然法拉利计划在未来推出第二款电动汽车，但已将时间推迟至2028年，以应对市场需求变化。