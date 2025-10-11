数字经济已成为新加坡经济增长的重要支柱。

根据新加坡信息通信媒体发展局（IMDA）近期发布的一份报告，2024年期间，新加坡数字经济规模达到1281亿新元（约7449亿元人民币），较上一年增加约120亿新元，占国内生产总值的18.6%。相应的，这一比例在2019年仅为14.9%。

值得一提的是，作为这一趋势的主要推力，报告称，超过三分之二的数字经济产出来自非信息通信（I&C）行业——其中，金融&保险、批发贸易以及制造业贡献最大。报告强调，数字化进程正让当地传统产业在整体增长中扮演越来越关键的角色。

以此出发，报告也进一步指出，现阶段，新加坡中小企业的数字化进程也在持续加快。过去一年中，超95%的企业采用了至少一项数字解决方案，平均覆盖2.3个领域（高于前一年的2个）。根据IMDA推出的行业数字化计划（IDP），有97%的中小企业已实施至少一项行业专属方案，较一年前的85%明显上升。

报告也进一步指出，人工智能（AI）是其中最具推动力的因素。2024年，当地中小企业的AI采用率从4.2%升至14.5%，大型企业从44%增至62.5%。而在生产力解决方案补助计划（PSG）的支持下，应用AI的企业平均节约成本52%，部署AI驱动网络安全方案的节约幅度达到71%。

企业使用AI的方式也更加多样。据介绍，中小企业平均在三个业务功能中部署AI，大型企业平均达到五个，主要集中在信息技术、客户服务与财务会计等环节。此外，有近八成企业使用了通用生成式AI工具、超过一半已采用行业专属方案、另有44%开发了自有系统。

在就业结构的变化层面，新加坡科技从业者人数从2023年的20.83万增至2024年的21.4万，增量主要来自非科技行业。AI与数据、网络安全相关岗位增长最快，科技人才月薪中位数达到 7950新元（约4.6万元人民币），显著高于本地居民整体中位薪资 4860新元（约2.8万元人民币）。

而伴随着这一变化，当地对技术能力的需求也在同步调整。Python与SQL等编程语言依然是企业的基础需求，但云计算、数据架构与可扩展基础设施的技能需求增长明显，而传统网页开发的重要性则在下降。

另一方面，报告表示，AI的应用已从企业系统延伸至个人工作。IMDA的调查显示，约74%的职场人士在工作中使用了AI工具，多数人每周多次甚至每日使用（作为用途，AI最常被用于创意构思、文字编辑与行政处理）。85%的用户认为AI提高了工作效率与质量，近半数认为它增强了创造力，三分之一表示AI带来了新的学习机会。

此外，在职场领域，报告也发现，企业正在为员工提供更系统化的AI支持。七成员工表示所在公司提供了相关培训（62%）、付费工具（42%）或使用规范（30%）。AI的使用正从个体行为转向组织协同。

最后，IMDA也展望道，未来，机构将继续支持企业、产业与人才在数字化与AI应用方面的发展，并在具身AI、Agentic AI及量子计算等前沿领域深化投入，以推动新加坡在全球数字经济中的持续竞争力。