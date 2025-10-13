据苹果前首席执行官表示，苹果在人工智能（AI）时代正面临一个强劲的新对手。

据 BusinessInsider 报道，上周四在纽约市举行的 Zeta Live 大会上，苹果前 CEO 约翰·斯卡利（John Sculley）表示，OpenAI 已成为“数十年来苹果遇到的第一个真正意义上的竞争对手”。“人工智能并非苹果的强项，”斯卡利在谈及苹果时指出。

从多个方面来看，苹果确实在 AI 竞赛中略显落后。相比 OpenAI、谷歌、亚马逊和 Meta 等公司频繁推出产品更新，苹果缺乏持续性的技术迭代。今年早些时候，苹果还推迟了其人工智能助手 Siri 的重大升级计划，遭遇产品发布上的挫折。

斯卡利于 1983 年至 1993 年间执掌苹果。他将此前在百事可乐十余年积累的营销经验——包括主导推出著名的“百事挑战”（Pepsi Challenge）广告活动——应用于推广 Mac 品牌。在斯卡利任职期间，苹果联合创始人史蒂夫·乔布斯与斯卡利及董事会关系紧张，最终于 1985 年辞职，并在 1997 年重返苹果，之后担任 CEO。

在周四的演讲中，斯卡利也提到了外界对现任苹果 CEO 蒂姆·库克可能即将退休的猜测。他表示，无论谁接替库克，都需要带领苹果完成从“应用时代”向“智能体时代”（agentic era）的转型。

“在智能体时代，我们不再需要大量应用程序，一切都可以通过智能体来完成，”斯卡利解释道。（所谓“智能体 AI”，指的是能够自主代表用户执行复杂任务、具备类人行为能力的技术。）

现年 86 岁的斯卡利近期从营销科技公司 Zeta Global 联合创始人兼副总裁职位上退休，转任荣誉副总裁。他表示，智能体 AI 将帮助知识型工作者自动化处理工作流程中的繁重任务，从而推动更多科技企业转向基于订阅的服务模式。

“过去我们以应用程序为核心，本质上是销售工具、销售产品；而当我们转向订阅模式时，人们只为他们实际所需的服务持续付费，”斯卡利说，“这提供了一个好得多的商业模式。”

与此同时，一位苹果的老面孔最近出现在 OpenAI：前设计主管乔尼·艾维（Jony Ive）。今年早些时候，OpenAI 以超过 60 亿美元的价格收购了艾维创办的硬件初创公司。

本周，在 OpenAI 举办的 DevDay 大会上，艾维表示，他希望其团队正在研发的设备能够解决智能手机和平板电脑自问世以来带来的一些问题。

“正是他设计并打造了 iMac、iPod、iPhone 和 iPad，”斯卡利评价艾维时说，“如果说有谁能将这种设计理念融入大语言模型（LLM）领域，这里指 OpenAI，那很可能就是与萨姆·奥尔特曼（Sam Altman）合作的乔尼·艾维。”