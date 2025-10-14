在刚公布的2026财年预算案与《经济展望报告》中，马来西亚政府勾勒出接下来在AI领域的发展路径——到2030年，建设成为一个包容且可持续的“AI国家”（AI Nation）。

首相安瓦尔（Anwar Ibrahim）在预算案演讲中强调，AI与创新活动将继续被置于国家发展的核心位置，“马来西亚的未来，取决于我们是否具备在AI领域的掌握能力。”

围绕这一目标，马来西亚政府计划在未来五年系统性强化AI生态，从研发与基础设施到教育体系与企业应用，推动AI成为经济增长与社会转型的新支柱。

预算案显示，跨部门研发、商业化与创新项目的拨款将接近59亿马币（约9.15亿元人民币），国家人工智能办公室（NAIO）则将获得近2000万马币（约3100万元人民币）的资金，用于培养高技能AI人才、强化数字基础设施，并建设高效AI生态体系。

为了进一步带动企业数字化转型，政府还提议，中小企业在参与由NAIO认证的AI培训课程时，可享受培训支出额外50%的税务抵扣。这一政策由国家产业理事会（NAICI）、人才发展机构TalentCorp及MyDigital联合实施，旨在加快AI与网络安全技能在企业层面的普及。

在算力和基础设施层面，马来西亚通讯与多媒体委员会（MCMC）将投资约20亿马币（约31亿元人民币）建设“主权AI云”（Sovereign AI Cloud），并与多媒体大学（MMU）及新兴科技伦理卓越中心（CEET）合作建立AI转型中心。该中心将以文化和伦理为导向，推动AI研发与治理研究，确保技术发展与社会价值并行。与此同时，5300万马币（约8200万元人民币）将被用于“马来西亚数字加速基金”（Malaysia Digital Acceleration Grant），以支持区块链、AI与量子计算等新兴技术的商业化落地。马来西亚微电子系统研究所（MIMOS）也将在其中承担区块链与深度伪造检测（deepfake detection）等项目。

为了推动科学与创新教育，政府还将投入1500万马币（约2300万元人民币）用于青少年科技活动，包括“马来西亚科技奥林匹克（Techlympics）”“全国科学周”“Rehlah Sains”和“流动科学课堂”等项目，鼓励更多年轻人投身科技创新领域。

这些财政投入的方向，与政府上周发布的《经济展望报告》相呼应。报告指出，尽管马来西亚在政策和治理框架方面已具备良好基础，但企业在AI应用层面的准备度仍有限。根据思科（Cisco）2024年AI准备度指数，基础设施成熟度不足、数据治理分散以及人才储备不均，是目前AI落地的三大障碍。

报告引用斯坦福大学与牛津大学的评估结果指出，马来西亚在AI治理、伦理和数字能力建设方面表现突出，特别是在政策框架和制度化进程上，已获得全球认可——国家人工智能办公室（NAIO）的成立被视为关键节点。然而，在基础设施和行业应用层面，仍存在城乡网络接入不均、AI-ready数据集匮乏，以及中小企业AI采用率低等问题。政府认为，这种“AI鸿沟”必须在未来五年内弥合，否则将制约整体创新生态的成熟度。

为此，马来西亚计划通过一系列政策和建设工程补齐短板：包括全国5G和宽带的持续扩展、国家级超级计算中心和AI数据集的建设，以及推动科研机构、大学与产业界之间更紧密的协作。政府还计划在教育体系中系统融入AI素养课程，从中小学到高等教育层级均嵌入AI学习模块，以培养具备实践能力的新一代人才。

报告同时指出，国家人工智能办公室（NAIO）将在接下来几年承担七项核心任务，其中包括制定《国家人工智能行动计划2030》（National AI Action Plan 2030）和出台AI治理框架（AI Governance Framework），以确保AI发展具备透明度与伦理性。AI被视为“经济结构性升级的关键引擎”，其潜在附加值预计可为马来西亚经济贡献约1150亿美元。

另一方面，多家国际科技巨头也正在将AI投资与培训计划落地马来西亚。微软已宣布投资约152亿元人民币建设“西马云区域”（Western Malaysia Cloud Region），并通过“AI for Malaysia’s Future”计划培训80万名本地人才，同时筹建“国家AI创新中心”。谷歌则投入约138亿元人民币在雪兰莪建立数据中心与新云区域，并为公务员推出“AI@Work 2.0”项目。亚马逊云服务（AWS）也在通过机器学习与大数据分析帮助中小企业实现数字化转型。

展望未来，安瓦尔在演讲中指出，AI将成为推动国家创新、提高经济韧性和促进包容增长的核心引擎。“在MADANI政府框架下，我们已经在AI领域取得一系列阶段性成果。未来，我们将继续通过教育、基础设施与治理并行的方式，让AI的发展成果惠及所有马来西亚人。”