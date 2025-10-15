很多玩家或许会认为，官方主机商店应该是一个安全的购买游戏的场所，在这里搜索游戏时不会意外发现、甚至误买那些伪装成正版作品的冒牌货。然而，在 PlayStation 商店中，这种情况却并非总是如此，最近又有两款山寨游戏悄然上架。

其中一款名为《悟空：重生遗产》（Wukong：Legacy Reborn），疑似意图误导消费者，使其误以为与游戏科学（Game Science）2024 年推出的爆款作品《黑神话：悟空》存在关联。截稿前该游戏仍存在于 PlayStation 商店中。《悟空：重生遗产》不仅在名称上暗示其可能是《黑神话：悟空》的 DLC 或衍生作品，其主视觉图更直接使用了一只猴子形象，且整体美术风格与《黑神话：悟空》的商店页面封面高度相似。

而且这款山寨游戏的美术图，很可能是通过人工智能生成的，指令大概是“请生成一张看起来像《黑神话：悟空》，但又略有不同的图”。

而事实上，《悟空：重生遗产》与《黑神话：悟空》毫无关联。根据商品描述，《悟空：重生遗产》“是一款基于虚幻引擎 5 打造的次世代动作角色扮演游戏，融合了令人叹为观止的风景、快节奏战斗和丰富的东方神话元素，带来一场难忘的冒险。”然而，真正暴露其意图的是第二段开头的内容。

该游戏描述中写道：“你在《重生遗产》中再次扮演悟空。”，猜测撰写这段文字的人（或者更可能是 AI）错误地以为《黑神话：悟空》的主角名字就叫“悟空”。撇开这一点不谈，整段描述显然是为了让人误以为《重生遗产》是游戏科学那款现象级大作的续作或正统衍生作品。

值得庆幸的是，目前这个游戏尚不能直接购买，用户只能将其加入愿望单。但另一款名为《我不是人类：恐怖模拟器》（I’m Not a Human: Horror Simulator）的游戏则完全不同。尽管名字相近，但实际上其与近期发布的独立游戏《不，我不是人类》（No, I’m Not A Human）没有任何关系。该游戏尤为恶劣，因为更容易误导玩家，而且一旦上当，就会造成真金白银的损失。

之所以更容易受骗，是因为正版游戏《不，我不是人类》确实已确认将登陆 PS5 平台。因此，许多想体验主机版本的玩家会在 PlayStation 商店中主动搜索该游戏，结果却找到了这个假冒游戏，并可能会在未察觉的情况下支付 11 美元完成购买。

PlayStation 商店中充斥“劣质垃圾游戏”（shovelware）的现象早已不是新闻，但问题似乎正在加剧而非改善。上述提到的两款虚假游戏，至今仍在商店中正常显示。