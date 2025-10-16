据北京市场监管公众号消息，2025 年 6 月，北京市海淀区市场监管局查处了某公司利用 AI 技术冒用央视知名主持人名义和形象的虚假广告案。

该公司通过 AI 技术剪辑知名主持人视频，加入自行设计的口播内容，在自有网络视频账号上以短视频等形式发布普通食品“深海多烯鱼油”广告，宣称“可以解决头晕头痛、手麻脚麻、四肢乏力”等医疗功效，违反了《中华人民共和国广告法》相关规定，已接受行政处罚。

据称，这也是北京市场监管部门运用《中华人民共和国广告法》对滥用 AI 技术冒用知名人物形象发布虚假广告问题首度“亮剑”。

北京市市场监管局提醒广大消费者：普通食品不是药品、保健食品，不能宣称疾病治疗功能、医疗作用或保健功能。主持人、网红等公众人物，社会认知度高，一些不法经营者利用 AI 技术等方式伪造图片、音视频开展虚假宣传，借助公众人物知名度，推销商品服务获利，侵犯了消费者合法权益。若您发现疑似违法行为，可留存证据材料，拨打 12315、12345 热线向市场监管部门举报，共同维护良好的广告市场秩序和消费环境。

北京市市场监管局提示广大经营者：严格遵守《中华人民共和国广告法》《中华人民共和国反不正当竞争法》等法律法规，不得利用 AI 技术冒用他人名义或形象开展营销宣传活动。