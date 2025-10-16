据彭博社指出，高盛集团（Goldman Sachs）在本周向员工发布内部备忘录，称公司计划在今年年底前进行新一轮小规模裁员，同时将控制人员增长，以在全业务线推进成本节约与人工智能相关的效率优化。

据悉，这一调整属于高盛最新的“OneGS 3.0”战略的一部分。公司高层在备忘录中表示，人工智能正在带来显著的效率提升，并将成为未来业务增长的重要推动力。AI技术的应用预计将贯穿客户开户、贷款流程、合规报告及供应商管理等多个环节。首席执行官戴维·所罗门（David Solomon）、总裁约翰·沃尔德伦（John Waldron）与首席财务官丹尼斯·科尔曼（Denis Coleman）在信中写道：“虽然AI在落地应用方面仍处早期阶段，但我们必须让运营效率目标能够反映这些变革性技术带来的收益。”

高盛同时强调，这一转型将是一个持续数年的过程。高管们表示，为了充分释放AI的潜力，公司需要在运营的各个层面“提升速度与灵活性”，而不仅仅是技术平台的更新。

高盛发言人Jennifer Zuccarelli表示，尽管将进行有限岗位调整，公司预计全年员工总数仍将实现净增长。截至9月底，高盛员工总数为4.83万人，比去年底增加约1800人。