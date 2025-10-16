根据市场情报平台Tracxn发布的数据，今年前九个月，东南亚金融科技行业共融资8.39亿美元，同比下降39%，较2023年同期的19亿美元减少56%。

报告指出，这一趋势延续了过去两年高额资本流入后的回调态势，区域整体投资活跃度继续放缓。

其中，种子轮阶段最为低迷，融资总额为6230万美元，较2024年同期下降63%，较2023年下降64%；早期融资为2.19亿美元，同比下滑66%；而后期融资则维持稳定，为5.58亿美元，与去年同期持平，但仍较2023年低45%。

在大型交易方面，2025年前三季度共有3起超过1亿美元的融资事件，高于2024年的2起，但低于2023年的6起。典型案例包括Thunes（D轮1.5亿美元）、Airwallex（F轮1.5亿美元）及Bolttech（C轮1.47亿美元），反映出资金仍集中流向少数成长型头部企业。

同期内，区域共发生13起并购交易，较2024年减少43%，较2023年下降35%。其中，KFin Technologies以3470万美元收购ASCENT，为期内金额最高的收购案；其次是Titanlab以3000万美元收购Coinseeker。

从地域分布看，新加坡继续巩固其区域中心地位，占总融资额的84%，雅加达位列第二，占比约4%。这一格局凸显了新加坡在东南亚金融科技投资版图中的核心作用。

在投资者层面，Iterative、500 Global与1337 Ventures是种子轮阶段的主要活跃机构；早期轮由Peak XV Partners、OSK Ventures International Berhad及Citi Ventures领衔；后期则以DST Global Partners与Unbound为代表。

此外，2025年前九个月共有两家金融科技公司完成IPO（Antalpha与TCBS），与2023年持平；同期新增一家独角兽企业，与去年持平。

整体来看，东南亚金融科技投融资活动在2025年前九个月显著收缩，主要受早期与种子阶段放缓影响；但后期融资相对稳健，且大型并购交易仍在进行。Tracxn认为，尽管资金整体趋紧，投资者对优质成长型企业与战略性整合仍保持长期兴趣。