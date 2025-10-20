现在什么数码产品都在卖“AI”概念，而我们每天的好伙伴——耳机，早已跳出“听声工具”的局限，成为我们与智能世界的连接纽带。之前挺好奇，为什么有一个耳机品牌会请来周杰伦当代言人，甚至他还以股东与创意官身份深度参与其中？

可能我不说你都不太了解 1MORE（万魔）这个耳机品牌，但是你在逛电商网站的时候，多多少少应该都能看到他们的产品身影。

这家专注于声学研发设计与智能软硬件开发的品牌成立于 2013 年，总部设在深圳。其产品据说“凝聚了北欧的工业设计，南欧的定调风格”，类别主要分为头戴式、入耳式、开放式、耳夹式。

据公司品牌负责人介绍，该公司将深度学习算法落地为商用级 AI 降噪与人声增强技术，让通勤、办公等复杂场景下的音频交互更清晰通透。

产品方面，万魔已经上架搭载 AI 功能的耳机式耳机 S21，支持实时对话翻译与同声传译，覆盖 18 国语言，具备录音转写+总结功能，能将会议、网课或讲座的内容实时转为文字，并自动提取重点（如关键词、结论）；接入 DeepSeek-R1 智能体（涵盖 3000+ 领域知识文档），可通过指令查询信息（如天气、新闻、知识点）。

在耳机产品深耕 AI 的同时，万魔已将创新视野延伸至更广阔的智能穿戴领域，AI 眼镜的研发与亮相便是重要布局。今年的 CES 展会上，万魔声学的 AI 眼镜首次公开亮相（尚未进入量产阶段）。

“从行业趋势来看，AI 眼镜与 AI 耳机的组合有望覆盖更丰富的使用场景，如智能导航、实时信息可视化展示、多设备联动控制等。”该负责人表示，AI 的火热代表了用户对更高效率和智能化体验的强烈需求，这与万魔“智能声学”的理念高度契合。“对一些 AI 细分需求的挖掘，万魔将继续深入。“

“AI 将从根本上重塑耳机的核心价值“，目前来看，翻译、降噪等功能是市场 AI 切入点，但万魔品牌负责人认为，未来耳机价值将从“信息接收器”升级为“个人智能伴侣和多模态交互中心”。“消费者对 AI 的价值需求会分级。一些和 AI 语音交互，AI 语音控制的应用场景将极具潜力。”

据介绍，现阶段，万魔的销售渠道已在国内覆盖几乎所有省份及港澳台地区，并深入北美、欧洲、东南亚等数十个国家及地区，未来将拓展到更多海外市场。