苹果仍在继续提升新液态玻璃系统的可读性体验。在 iOS 26.1、iPadOS 26.1 和 macOS 26.1 第 4 个开发者测试版中，该公司为“液态玻璃”（Liquid Glass）UI 设计风格，新增“着色”选项。

用户在 iPhone 或者 iPad 设备上，升级到最新 Beta 版本之后，进入“设置”，点击“显示与亮度”，然后在新出现的“液态玻璃”菜单中选择“透明”（Clear）或“着色”（Tinted）模式。

前者保持了原有的通透外观，后者则会增加界面的不透明感。同样，在 Mac 上，用户可以在“系统设置”的“外观”选项中找到这两个相同的设置，该选择将即时在整个系统中生效。

“着色”模式的影响范围覆盖了整个操作系统。一旦启用，包括工具栏、侧边栏、菜单栏以及锁屏通知在内的所有“液态玻璃”元素都会变得不那么透明，从而让文本内容一目了然。

更重要的是，这一偏好设置会自动适配“液态玻璃”风格的第三方应用。因此，用户无需对每个应用进行单独调整，即可获得高度统一且连贯的视觉体验。

此举旨在解决部分用户反馈的透明背景导致文字辨识度下降的问题，通过增强对比度，让信息在各种场景下都更易于阅读。