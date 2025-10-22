彭博社记者马克·古尔曼（Mark Gurman）最近表示，苹果首款可折叠 iPad 的售价可能接近 3000 美元，最早也要到 2029 年才能上市。

古尔曼说：

该公司多年来一直致力于这款设备的研发，其预计成本约为 3000 美元，最近计划在 2028 年发布。但据知情人士透露，与重量、功能和显示技术相关的工程难题已将其可能的首次亮相时间推迟到 2029 年或更晚。 知情人士称，苹果正与三星显示公司合作，为这款设备开发约 18 英寸的面板。出于项目尚未公开的原因，这些人士要求匿名。该屏幕将折叠屏上的折痕降至最低，这与苹果在其即将推出的可折叠 iPhone 上采用的方法一致。

从某些角度看，可折叠 iPad 项目的技术复杂度似乎低于传闻中的可折叠 iPhone。正如古尔曼所述，这款平板在折叠状态下不会像可折叠 iPhone 那样配备外屏。相反，当完全展开后，设备将呈现出类似一台 13 英寸笔记本电脑的形态，只不过传统的键盘、触控板和掌托区域将全部被显示屏所取代。

不过，相较于可折叠 iPhone，可折叠 iPad 的开发也面临一项更为突出的难题——重量。古尔曼指出，目前原型机的重量约为 3.5 磅（约 1.59 公斤），而市面上现有的 iPad 重量普遍在 1 至 1.3 磅（约 0.45 至 0.59 公斤）之间，差距显著。

这份报告发布之际，正值苹果发售新一代 iPad Pro 之前。新款搭载 M5 芯片的 iPad Pro 在性能提升和快充速度方面有所升级，但整体硬件亮点有限，因其延续了 M4 版 iPad Pro 的外观设计。不过，现款设计本身已极为轻薄，尤其 13 英寸型号在保持强劲性能的同时实现了出色的便携性。

相比之下，可折叠 iPad 原型机一旦问世无疑将引发更大市场震动。但从其重量和预期价格来看，其更像是对现有 iPad 产品线的一次颠覆，而非直接替代。或许更应将其视为一款高端 MacBook Pro 级别的设备——至少在定价和重量维度上如此。

鉴于预计发售时间定于 2029 年，苹果仍有数年时间来优化这一产品，解决当前面临的工程难题，并进一步打磨用户体验。