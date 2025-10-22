据 TechCrunch 报道，在娱乐行业探索是否、何时、以何种方式“拥抱 AI”的当下，Netflix 选择了“积极拥抱”的态度。

在当地时间周二下午发布的季度财报中，Netflix 在致投资者的信中表示，公司“非常有优势，能够有效利用 AI 的持续进步”。

Netflix 并不打算让生成式 AI 成为内容创作的核心，而是将其视作“能提升创作者效率”的工具。Netflix CEO 特德·萨兰多斯在财报电话会上表示：“创造伟大作品需要真正的艺术家。AI 可以为创作者提供更好的工具，增强会员的影视体验，但如果你本身不是出色的故事讲述人的话，AI 并不能自动让你变得更优秀。”

今年早些时候，Netflix 首次在阿根廷剧集《The Eternaut》的最终画面中使用生成式 AI，制作了一栋建筑倒塌的场景。随后，《Happy Gilmore 2》的制作团队在开场使用 AI 让角色显得更年轻，《Billionaires’ Bunker》的制片人则利用 AI 在前期制作中设计服装和布景。

萨兰多斯表示：“我们相信 AI 能够帮助我们和创作伙伴以更快、更好、更创新的方式讲故事。我们全力投入，但不是为了追求新奇而新奇。”

AI 在娱乐行业一直存在争议。因为艺术家担心，其作品在未经同意的情况下被各路大模型作为训练数据，会对职业产生负面影响。

当投资者问及 Sora 对 Netflix 的影响时，萨兰多斯表示：“内容创作者可能会受到一定影响，但我对电影和电视剧业务并不担心。我们不担心 AI 会取代创造力。”