消息称苹果已通知其供应链合作伙伴，计划缩减 iPhone Air 产量。据《日经亚洲》报道，知情人士透露，苹果维持了对 iPhone 17 系列总产量约 8500 万至 9000 万台的预期；然而，这些消息人士表示，iPhone Air 的产量已被大幅削减至接近“停产”的水平。

iPhone Air 的电池续航和单摄像头、单扬声器设计与 iPhone 17 Pro 相比存在一些缺陷。这款 iPhone 是苹果首次进军超薄手机领域，或许是传闻中的可折叠 iPhone 的试水作品。

据报道，iPhone 17 Air 约占 iPhone 17 系列预计生产订单的 10% 至 15%，但供应链经理表示，实际产量将在 11 月之后大幅减少。报道还称，苹果已将 iPhone 17 的基础产量提高了 500 万部，并增加了 Pro 机型的产量。

分析师郭明錤今天表示，iPhone Air 需求低于预期，供应链已经开始降低出货与产能。供应链的产能普遍到 2026 年 Q1 会缩减80%以上，部分出货前置时间较长的零组件，预计在2025年底前停产。他说：“这意味着既有的 Pro 系列与标准版机型，已经很好得涵盖了大部分的高阶用户需求，很难再找到新的市场区隔与定位（从 mini、Plus 到至今 Air 的尝试都没有成功）。”

Counterpoint 的分析师本周早些时候表示，数据显示 iPhone 17 系列在美国和中国上市的前 10 天销量比 iPhone 16 系列高出 14%。

iPhone 17 的基础款销量增长了 31%，增幅尤为显著。调查显示，由于运营商的升级优惠提供了大幅折扣，iPhone 17 Pro/Pro Max 的销量增长了 12%。与此同时，据报道，iPhone Air 的销量与 iPhone 16 Plus 相似——后者是 iPhone 系列中被前者取代的机型。这两款手机的销量占比均为各自世代中最小。