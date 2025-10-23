据最新业界预测，苹果 2027 年推出的 iPhone 将被命名为“iPhone 20”。在一场会议上，Omdia 高级研究员 Heo Moo-yeol 表示，“苹果将在 2027 年上半年发布 iPhone 18e 和 iPhone 20，并在下半年发布 iPhone 20 Air、Pro、Pro Max 和 iPhone Fold 2。”
他并未解释苹果更改名称的原因。然而，这一变化被解读为苹果试图重新调整其系列名称、产品阵容和发布时间表，以纪念 iPhone 诞生 20 周年。
苹果在 2017 年（iPhone 诞生 10 周年之际）推出了首款搭载 OLED 屏幕的 iPhone——iPhone X。2027 年，该公司可能会使用“iPhone 20”这个名称，而不是常规的“iPhone 19”。
Omdia 预测，由于从明年开始的产品发布策略调整，苹果将暂时减少约 2000 万片 iPhone 面板需求。明年，iPhone 18 系列将发布 Air、Pro、Pro Max 和 iPhone Fold，但没有标准型号。后年的 iPhone 20 系列将回归标准型号，同时发布 Air、Pro、Pro Max 和 iPhone Fold 2。该公司还预测，计划于明年发布的可折叠 iPhone 首年出货量将超 800 万台。