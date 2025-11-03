制造电动汽车及其电池是一个高能耗、污染较大的过程，但一项最新研究显示，电动汽车在使用两年后，其全生命周期的碳排放总量便迅速低于燃油车，从而弥补了生产阶段的环境代价。

该研究估计，在整个使用寿命期间，燃油车造成的环境破坏至少是电动汽车的两倍。随着太阳能和风能等清洁能源在未来几十年内逐步接入电网，电动汽车的环保优势还将进一步扩大。

这项由北亚利桑那大学和杜克大学研究人员共同完成的研究于周三发表在《PLOS Climate》期刊上，为交通运输领域——美国温室气体排放的重要来源之一——提供了深入洞察。当前，部分对电动汽车持怀疑态度的人士担忧：包括采矿在内的电池生产对环境的影响是否值得人们转向电动汽车。

“尽管由于电池制造过程复杂，电动汽车在短期内碳足迹更高，但到第三年时，其二氧化碳排放量就已明显低于燃油车，并在此后的整个车辆寿命期内持续领先。从累积排放来看，电动汽车的碳足迹显著更低。”杜克大学地球科学教授、该研究的联合作者德鲁·辛德尔（Drew Shindell）表示。

研究人员评估了美国环保署（EPA）监测的多种有害空气污染物以及相关排放数据，以比较电动汽车和内燃机在不同时间对空气质量和气候变化的相对影响。

分析结果显示，在前两年使用期内，电动汽车的二氧化碳排放量比汽油车高出约 30%。这主要归因于锂矿开采及电池制造过程中所需的大量能源消耗。

研究团队还考虑了美国未来能源系统的可能发展路径，假设清洁能源将实现增长，并据此构建了四种不同的电动汽车普及情景模型，预测 2050 年前电动汽车占新车销量的比例将在 31% 至 75% 之间。（2024 年，美国新能源汽车销量约占新车总销量的 8%。）

根据上述四个模型的平均值测算，每增加一千瓦时锂离子电池产能，到 2030 年可带来平均 220 公斤的二氧化碳减排；到 2050 年将进一步减少 127 公斤。

“电动汽车持续降低的碳排放不仅得益于行驶过程中的零尾气排放，也受益于电力生产结构的清洁化。”该研究的主要作者、北亚利那大学博士后研究员潘卡杰·萨达瓦尔特（Pankaj Sadavarte）指出。

未参与此项研究的密歇根大学可持续系统教授格雷格·科莱安（Greg Keoleian）评价称，这是一项“极具价值的研究”，其结论与其他多项研究一致，再次“证实了电动汽车在环境与经济层面的双重优势”。他表示：“加速推广纯电动汽车是实现交通领域脱碳的关键战略，有助于减少未来因气候变化带来的损害与经济损失。”

来自杜克大学的研究者辛德尔认为，未来电网将越来越多地依赖太阳能和风能。

“当大量电动汽车投入使用时，没有人会为了给它们供电而去新建燃煤电厂，因为相比可再生能源，煤炭发电成本太高。”他说，“因此，无论是在应对气候变化的碳排放方面，还是在改善本地空气质量方面，整体电网都将变得更加清洁。”

外部专家对此表示认同，前提是政策环境能够提供支持。然而，在唐纳德・特朗普总统任内，情况恰恰相反：他致力于推动化石燃料产业，并限制太阳能和风能的发展。

“好消息是，世界其他地区并未放慢对这一技术的接纳步伐。”总部位于美国的清洁能源非营利组织 RMI（原落基山研究所）零碳交通项目负责人艾伦·肯尼迪（Ellen Kennedy）表示。她补充道：“就美国而言，我们应意识到各州和地方政府正在积极采取行动，许多工作仍在持续推进。”

不过，本研究并未涉及电池在使用寿命结束后的回收或处置问题。肯尼迪指出，随着技术进步，电池回收体系将不断完善，这也将有效缓解电池生产带来的部分环境压力。