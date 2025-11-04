澳大利亚高超音速发射系统公司（Hypersonix Launch Systems）宣布完成 4600 万澳元 A 轮融资。本轮融资由澳大利亚国家重建基金公司（National Reconstruction Fund Corporation, NRFC）、昆士兰投资公司（Queensland Investment Corporation, QIC）以及一群国际国防投资者联合提供。

此次融资将有力支持澳大利亚在高超音速飞行领域实现技术领先，并推动建立具有韧性的本土航空航天制造产业。

总部位于布里斯班的 Hypersonix 公司目前拥有 45 名员工，覆盖工程设计、先进制造和测试等关键领域。公司正在研发全球首款可重复使用的氢燃料高超音速飞机，飞行速度最高可达 12 马赫（即音速的 12 倍）。

本轮融资由专注于前沿国防技术投资的英国高拓资本（High Tor Capital）领投，欧洲国防巨头萨博公司（Saab）和波兰投资集团 RKKVC 共同参与。北岭合伙公司（North Ridge Partners）担任本次交易的独家财务顾问。

Hypersonix 首席执行官马特・希尔（Matt Hill）表示：“此次融资是我们迈向全球首架氢动力高超音速飞机首飞的重要里程碑。澳大利亚主权投资基金对这一关键战略能力的支持传递出强有力的信号，表明各方对我们使命的高度认可 —— 即打造清洁、可重复使用的航空航天系统，既满足当前国家安全需求，又塑造未来产业格局。”

作为澳大利亚新设立的主权投资基金，NRFC 旨在强化本国先进制造与工业能力，此次向 Hypersonix 投资 1000 万澳元，是其在国防领域的首笔投资。

Hypersonix 由前美国国家航空航天局（NASA）研究员、昆士兰大学教授迈克尔・斯马特博士（Dr. Michael Smart）于 2019 年创立，致力于开发一类以绿色氢为燃料的可持续高性能飞行系统。其核心技术是 SPARTAN 超燃冲压发动机（scramjet）—— 一种完全采用 3D 打印技术制造、无活动部件的吸气式发动机，可实现高达 12 马赫的飞行速度。

与传统依赖煤油的超燃冲压发动机不同，SPARTAN 以氢为燃料，可实现零碳排放，并支持可重复使用、低维护的高超音速飞行。

作为公司首席技术官，斯马特博士表示：“SPARTAN 不仅是一种推进系统，更是可重复使用高超音速飞行领域的突破。我们正在打造一个清洁、经济、面向现实世界应用的主权平台。”

联合创始人戴维·沃特豪斯（David Waterhouse）指出，此次融资“验证了我们的愿景：澳大利亚完全有能力引领全球可持续高超音速飞行的发展”。

本轮融资所得将用于支持即将开展的 DART AE 高超音速飞行器试飞。该飞行器长 3.5 米，由 SPARTAN 发动机驱动，已获得 NASA 和美国国防部（Pentagon）的联合支持。

此次试飞将在美国国防部“高超音速商业加速团队”（HyCAT）项目框架下进行，由国防创新部门（Defense Innovation Unit, DIU）管理，旨在加速商业技术在美军中的应用。

DART AE 计划于今年晚些时候，搭载火箭实验室（Rocket Lab）的 HASTE 助推器，从 NASA 位于弗吉尼亚州的瓦勒普斯飞行基地（Wallops Flight Facility）发射升空。此次任务有望实现全球首次由绿色氢燃料驱动的持续高超音速飞行。

斯马特博士还透露，新资金还将用于扩大昆士兰州的先进制造能力，并推进公司第二款飞行器 VISR 的研发。VISR 是一款 8 米长的可重复使用平台，专为情报、监视与侦察（ISR）任务、快速载荷投送及空间系统测试而设计，配备四台 SPARTAN 发动机，并采用耐高温陶瓷复合材料制造。

对斯马特博士而言，Hypersonix 是其数十年超燃冲压推进研究的结晶。在 NASA 工作并领导昆士兰大学高超音速推进研究后，他与团队共同创立该公司，旨在将学术理论转化为实际可用的航空航天系统。

SPARTAN 发动机的 3D 打印氢燃料设计在性能与可制造性方面均具优势。其可重复使用特性结合清洁燃料，契合当前国防领域对可持续、可高频次、低成本测试平台的迫切需求。

斯马特博士强调，公司的目标不仅是实现更快的飞行，更是改变高超音速系统的设计与测试方式。“高频次、低成本飞行的能力，是解锁高超音速技术在国防与商业领域广泛应用的关键。”他说。

高超音速飞行通常指速度超过 5 马赫（即音速 5 倍以上）的飞行，现已成为航空航天与国防领域最具战略意义的前沿阵地。美国、中国和俄罗斯均在竞相开发实战化系统，而澳大利亚学术界长期以来被视为该领域的全球领导者。

Hypersonix 计划在今年晚些时候进一步融资，以支持其在美国的业务拓展，并加强在昆士兰州的本土制造能力建设。

目前，Hypersonix 正紧锣密鼓筹备与 NASA 及五角大楼的联合飞行测试。凭借其可持续、高速度与国防协同的战略定位，该公司有望助力澳大利亚在全球高超音速竞赛中扮演关键角色。